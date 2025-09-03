Ушаков: Путин, Си и Ким Чен Ун никога не са си помисляли да кроят заговор срещу Тръмп

Руският президент Владимир Путин, както и лидерите на Китай и Северна Корея, Си Дзинпин и Ким Чен Ун, никога не са си помисляли да кроят заговор срещу Съединените щати. Това заяви помощникът на руския държавен глава Юрий Ушаков, коментирайки изявлението на американския президент Доналд Тръмп, че на парада в Пекин се плете „заговор“ срещу Вашингтон.

Ушаков нарече думите на Тръмп за опит за заговор срещу САЩ иронични.

Тръмп не вижда предизвикателство в присъствието на Путин и Ким Чен Ун на парада в Китай.

„Искам да кажа, че никой не е кроял заговор срещу САЩ, никой не е плел нищо, никакви заговори. Нещо повече, никой дори не е имал това предвид, никой от тези трима лидери на Руската федерация, Китай и КНДР не го е имал“, обясни Ушаков пред кореспондента на VGTRK Павел Зарубин.

„Освен това мога да кажа, че всички разбират ролята, която Съединените щати, настоящата администрация на президента Тръмп и лично президентът Тръмп играят в настоящата международна ситуация“, каза той.

По-рано, коментирайки военния парад в Пекин, Тръмп помоли китайския лидер да предаде поздравите му на Путин и Ким Чен Ун.

„Моля, предайте най-топлите ми поздрави на Владимир Путин и Ким Чен Ун, докато кроите заговор срещу Съединените американски щати“, написа той в Truth Social.

На 3 септември на площад Тянанмън в Пекин се проведе военен парад по случай 80-годишнината от победата в Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия и Световната антифашистка война.