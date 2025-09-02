Си Дзинпин на среща с Путин: Отношенията между Китай и Русия издържаха изпитанието на международните промени

Руският лидер Владимир Путин заяви, че връзките му с китайския президент Си Дзинпин са на „безпрецедентно ниво“, след като двамата се срещнаха в Пекин в навечерието на мащабен военен парад.

Путин определи Си като скъп приятел, а китайските държавни медии заявиха, че отношенията са образцови. Русия ще увеличи доставките на газ за Китай, докато Пекин ще предложи безвизово пътуване на руснаци по време на едногодишен пробен период.

От ТАСС съобщават, че двамата лидери са подписали близо 22 документа.

Си също така се готви да посрещне севернокорейския лидер Ким Чен Ун в знак на солидарност с двамата агресори във войната в Украйна. С лидера на КНДР ще се срещне и руския президент.

🇷🇺🤝🇨🇳



Talks between Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping continued at the Chinese Leader’s private residence, Zhongnanhai.#RussiaChina pic.twitter.com/jrt0rw8URE — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) September 2, 2025

Си ще бъде домакин на най-големия военен парад в историята на Китай в сряда, за да отбележи 80-годишнината от капитулацията на японците в Китай в края на Втората световна война.

През май Си посети Москва за честванията на Русия по случай победата над нацистите.

Русия и Северна Корея разчитат на Китай за укрепване на икономиките си и тези срещи ще позволят на китайския лидер да покаже степента на своята власт и влияние – в момент, когато Доналд Тръмп се опитва да сключи сделка с Путин за прекратяване на войната в Украйна.

И тримата ще застанат рамо до рамо в сряда, докато десетки хиляди войници ще маршируват през китайската столица.

На разговорите в Голямата зала на народа във вторник Путин не спомена изрично войната в Украйна, като каза само, че е обсъдил въпроси от общ интерес с китайския си колега.

„Скъпи приятелю, както аз, така и цялата руска делегация сме доволни да се срещнем отново с нашите китайски приятели и колеги“, каза Путин на Си Дзинпин, според видео, публикувано в официалното приложение за съобщения на Кремъл Telegram.

„Нашата тясна комуникация отразява стратегическия характер на отношенията между Русия и Китай, които са на безпрецедентно високо ниво“, добави той. „Бяхме заедно тогава и оставаме заедно сега.“

Си Дзинпин каза на Путин, че „отношенията между Китай и Русия са издържали изпитанието на международните промени“ - добавяйки, че Пекин е готов да работи с Москва, за да „насърчи изграждането на по-справедлива и разумна система за глобално управление“.

Срещите тази седмица се провеждат във време, когато Си Дзинпин се стреми да проектира силата на Пекин на международната сцена - не само като втората по големина икономика в света, но и като дипломатическа тежка категория.

'Park diplomacy': Putin and Xi Jinping discuss matters during a walk around the personal residence of the head of the PRC, 'Zhongnanhai'.

- SK pic.twitter.com/VpuJGvNe3I — Zlatti71 (@Zlatti_71) September 2, 2025

Сипин подчертава ролята на Китай като стабилен търговски партньор, докато тарифите на президента на САЩ Доналд Тръмп преобърнаха икономическите отношения по целия свят.

Сега, докато споразумение с руския лидер за прекратяване на войната в Украйна продължава да се изплъзва на Тръмп, посрещането на Путин в Пекин от Сипин демонстрира близките им връзки.

Двамата преди това са рекламирали отношенията на страните си като „приятелство без граници“.

Русия се надява, че износът на газ за Китай и други страни ще замени загубените приходи след налагането на западни санкции заради войната в Украйна.

Руските информационни агенции съобщиха във вторник, че след като всички проекти бъдат пуснати в експлоатация, обемът на доставките на газ по тръбопроводи от Русия за Китай ще достигне 106 милиарда кубически метра. Това все още е далеч под това, което Русия изпрати на Европейския съюз преди пълномащабното нахлуване в Украйна.

Китайското външно министерство обяви, че ще удължи едномесечния безвизов режим за притежателите на руски паспорти пробно за една година, считано от 15 септември.

Състояха се и тристранни разговори между двамата лидери и монголския президент Ухнаагин Хурелсух.

Си и Путин критикуваха западните правителства на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тиендзин в понеделник, докато Путин защити руската офанзива в Украйна и обвини Запада за предизвикването на конфликта.

В очевидно завоалиран намек за САЩ, Си призова членовете на ШОС да „се противопоставят на мисленето от времето на Студената война, блоковата конфронтация и тормозещото поведение“.

Путин заяви, че срещата на върха, на която присъстваха и световни лидери от Индия, Иран и Пакистан, е положила основите на нова система, която да замени „остарелите евроцентрични и евроатлантически модели“.

Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун също ще присъства на военния парад в сряда, което ще бъде знаково посещение, след като пресече границата с Китай със специалния си влак рано във вторник.

Това е първата многостранна международна среща на Ким. Това е и първият път от десетилетия, в който севернокорейски лидер ще присъства на китайски военен парад - последният път, когато това се случи, беше, когато дядото на Ким, основателят на Северна Корея Ким Ир Сен, присъства през 1959 г.

Не се очаква повечето западни лидери да се появят на парада поради противопоставянето си на руската инвазия в Украйна, която доведе до санкциите срещу режима на Путин.

Пекин обаче не е критикувал войната на Путин. САЩ и техните съюзници го обвиняват, че подпомага военните усилия на Русия - което Пекин отрича - чрез доставките си на оръжие и закупуване на руски петрол.

Ким е доставял както оръжия, така и войски за руската инвазия.