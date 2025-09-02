Броят на жертвите от земетресението в Афганистан надхвърля 1400

Броят на жертвите от земетресението в Афганистан достигна 1411, като 3124 са ранени, съобщи заместник-говорителят на талибаните Хамдула Фитрат.

„Общият брой на загиналите в провинция Кунар достигна 1411, броят на ранените е 3124, а броят на разрушените къщи е 5412“, написа Фитрат на своята X страница.

„Труд News“ припомня, че мощен трус с магнитуд от 6 по Рихтер беше регистриран в неделя, 31 август, в 22,17 часа българско време.

Според Американската гежоложка служба земетресението е ударило град Джалалабад, близо до границата с Пакистан.