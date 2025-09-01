Ким Чен Ун посети нова фабрика за оръжия и потвърди подкрепата си за войната на Русия преди посещението си в Китай

Северна Корея съобщи, че лидерът й Ким Чен Ун е посетил нова фабрика за оръжия, за да ускори производството на ракети преди първото си посещение в Китай от шест години насам за голям военен парад, съобщи АП на 1 септември.

Местоположението на фабриката не беше разкрито, но е възможно тя да е в провинция Джаганг, център на севернокорейската боеприпасна индустрия близо до китайската граница, твърди АП.

Парадът в Пекин в сряда, отбелязващ 80-годишнината от края на Втората световна война и съпротивата на Китай срещу японската агресия, ще приеме 26 чуждестранни лидери, включително руския лидер Владимир Путин.

Събитието подчертава тристранното обединение между Пхенян, Пекин и Москва срещу водените от САЩ усилия за сигурност в Южна Корея и Япония, според АП.

Корейската централна информационна агенция (KCNA) съобщи, че Ким е инспектирал производствените линии на фабриката, е похвалил учените и работниците и е одобрил планове за увеличаване на производството на ракети.

Южнокорейски представители твърдят, че Северна Корея увеличава производството на боеприпаси и изпраща войски и оборудване в подкрепа на войната на Русия в Украйна, което прави Москва ключов партньор във външната политика на Ким.

Наблюдателите отбелязват, че присъствието на Ким на парада в Пекин има за цел да засили връзките с Китай, най-големият търговски партньор на Северна Корея, като същевременно увеличи влиянието му за евентуални бъдещи преговори със САЩ и Южна Корея.

Северна Корея досега публично отхвърляше исканията на президента Тръмп и южнокорейския президент И Дже Мюн.

Преди това беше съобщено, че севернокорейският лидер Ким Чен Ун е похвалил войските на страната си, разположени в подкрепа на Русия във войната ѝ срещу Украйна, наричайки ги част от „героична армия“, според официалната KCNA, съобщена от Channel News Asia.