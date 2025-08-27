Китай представя ракета от следващо поколение „Guam Killer“: Какви нови възможности ще въведе DF-26D?

Китайската народноосвободителна армия представи нов вариант на балистичната ракетна система DF-26, чиято пускова установка беше видяна да преминава през Пекин по време на репетиции за предстоящ военен парад, пише военното издание Military Watch. Очаква се на парада, насрочен за 3 септември, да бъде представен широка гама от нови оръжейни системи и той ще отбележи 80 години от поражението на колониалния проект на Японската империя на китайска територия.

Японското правителство обяви, че активно ще лобира пред държави по света да не изпращат представители, които да присъстват на събитието. Внедряването на нов вариант на DF-26 може да причини сериозни усложнения за въоръжените сили на САЩ в Тихия океан, тъй като ракетната система е способна да поразява всички големи американски бази в региона западно от Хавай, като същевременно е в състояние да поразява военни кораби на ВМС на САЩ на разстояние над 5000 километра.

Въпреки че много от наскоро представените оръжейни системи бяха дългоочаквани, разработването на нов вариант DF-26D не беше широко прогнозирано и представлява силно нежелано развитие за интересите на САЩ и по-широкия Западен блок. Оригиналният DF-26 влезе на въоръжение в Ракетните сили на Народно-освободителната армия през 2016 г. и предизвика сериозно безпокойство в западния свят заради способността си да държи цели на риск с високоточни атаки на много големи разстояния.

Ракетата е наречена „Убиецът на Гуам“ поради обхвата си и очакваната основна цел на арсенала, като проучванията показват, че военновъздушната база Андерсен и военноморската база Гуам на острова биха се затруднили да функционират след още по-малки атаки с балистични ракети, използващи конвенционални бойни глави. Тъй като въоръжените сили на Съединените щати планират големи инвестиции за изграждане на нови противоракетни отбранителни системи на Гуам, се очаква DF-26D да подобри проникващите способности на оригиналния дизайн на ракетата, за да заобиколи такива защитни системи.

Разработката на DF-26 е допълнена от разработването на широка гама от други средства, способни да поразяват вражески военни кораби и бази в средната част на Тихия океан и отвъд него. Те включват както наземни, така и въздушни варианти на крилатата ракета DF-100 , която съчетава приблизително 3000–4000 километра обхват с много висока крейсерска скорост от 4-5 Мах, както и редица други въздушно изстрелвани крилати и балистични ракети, разположени от флота от бомбардировачи H-6.

Китай е забележително далеч от единствената страна, която е разработила все по-силни средства за поразяване в далечината на Тихия океан, като Северна Корея през март 2024 г. представи Hwasong-16B , която беше първата известна в света ракета със среден обсег, проектирана да носи хиперзвукова планируща ракета.

През ноември 2024 г. Русия представи и проведе бойни изпитания на балистичната ракета със среден обсег „Орешник“ , която също носи хиперзвукови планирущи апарати, въпреки че остава несигурно дали или кога те могат да бъдат разположени в Тихия океан, за да поставят на огнева линия и силите на Западния блок в региона. Въпреки това DF-26 остава единствената ракета от този вид, за която е потвърдено, че има противокорабни възможности, наред с възможностите си за наземна атака.