Севернокорейският лидер Ким Чен Ун наблюдава нов „уникален и специален“ ракетен тест

Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун наблюдаваше тестването на два нови вида ракети за противовъздушна отбрана, съобщиха държавните медии.

Северна Корея продължи с разработването на оръжия и изграждането на военни сили, като същевременно се отдръпна от дългосрочните усилия за осигуряване на мир на разделения полуостров с южния си съсед.

Западни представители и експерти смятат, че Русия е предложила помощ във военните си програми, а Пхенян остро критикува връзките на САЩ с Южна Корея и Япония - страни, които наблюдават с дълбока тревога разрастващата се ядрена оръжейна програма на Севера, тестовете на междуконтинентални балистични ракети и демонстрирането на хиперзвукови проекти.

Севернокорейски ракетни експерти изпробваха два „подобрени“ типа ракети за противовъздушна отбрана по няколко цели, за да „тестват бойните им способности“, съобщи в неделя държавната информационна агенция KCNA. Ким беше придружен от няколко висши севернокорейски служители за изпитанията в събота.

Ракетите „са много подходящи за унищожаване на различни въздушни цели“, съобщи информационната агенция. Оръжията, създадени с „уникалната и специална технология“ на Пхенян, могат бързо да реагират на входящи атакуващи дронове и крилати ракети, според държавните медии.

Северна Корея не е дала почти никакви индикации, че ще бъде възприемчива към опитите на САЩ или Южна Корея за намаляване на напрежението на разделения полуостров.