Ким Чен Ун награди посмъртно 101 севернокорейски войници, загинали в Курск (СНИМКИ)

Лидерът на КНДР посмъртно награди 101 военнослужещи, загинали в боевете с украинските сили в руската Курска област.

Церемонията по награждаването се проведе в Пхенян, в Централния комитет на Корейската работническа партия. На него присъстваха лично севернокорейският лидер, както и висшето военно ръководство на страната, съобщава KCNAwatch. На церемонията имаше не само командири и бойци, но и членове на семействата на загинали военни.

Ким Чен Ун лично връчи най-високото отличие на страната - званието „Герой на КНДР“, като 101-ият медал беше символично окачен до портретите на загиналите бойци, изложени на мемориална стена, който в съобщението на държавната Корейска централна информационна агенция са наричани "мъченици".

Държавната пропаганда нарича контингента от хиляди бойци на Корейска народна армия (КНА), които бяха изпратени в помощ на руската армия в Курск "задгранични оперативни части".

В изказванията на севернокорейските лидери се чуваше тезата, че „задграничната мисия на армията на КНДР все още не е завършена“. Това означава, че Пхенян може да продължи да планира участие на свои сили във войната на Русия срещу Украйна, коментира сайтът "Милитарни".

Пхенян за пръв път открито признава за техни загуби и публично разкрива имената и снимките на някои от тях. Забележително е, че държавните медии разкриха, че на стената са окачени общо 101 портрета, въпреки че севернокорейските доклади не уточняват дали те представят всички паднали, отбелязва The korea Herald.

По-рано този месец британското министерство на отбраната съобщи, че войските на Северна Корея са загубили близо 6000 души - убити и ранени - по време на настъпателни бойни операции срещу украинските сили в Курската област на Руската федерация. Това е приблизително половината от първоначално изпратения контингент.

„Значителните загуби на севернокорейските войски почти сигурно са резултат от мащабни, изключително изтощителни пехотни атаки“, се казва в информацията.