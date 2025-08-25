Китай заяви, че няма да праща свои миротворци в Украйна

Китай не планира да изпраща войски в Украйна като част от мироопазваща мисия, заяви говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун.

Така той коментира публикацията на вестник Die Welt, който, позовавайки се на представители на страни от ЕС, съобщи по-рано, че Пекин е изразил готовност да разположи военен контингент в Украйна като част от бъдещи гаранции за сигурност, при условието това да стане под мандат на ООН.

„Тази информация не е вярна. Позицията на Китай по украинския въпрос е ясна и последователна“, отбеляза Гуо Дзякун, цитиран от китайската англоезична медия Global Times.

Европейските съюзници на Киев активно обсъждат евентуалното разполагане на войски в Украйна, след евентуален успешен край на бъдещи преговори за прекратяване на войната. Подобна мярка се счита за една от гаранциите за сигурност.

Според Bloomberg около 10 държави, включително Франция и Великобритания, са се съгласили предварително да се присъединят към мироопазващата мисия. След разговори с Владимир Путин на 15 август, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че последният е съгласен с необходимостта от предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна.

В същото време, според източници на Axios, по време на разговорите си с ръководителя на Белия дом Путин директно е посочил Китай като един от ключовите потенциални гаранти.