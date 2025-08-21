Путин иска китайски войски като „гаранции за сигурност“, САЩ изпращат бомбардировачи, за да защитават Европа

Русия иска и участието на страни като Китай, в допълнение към гаранциите за сигурност за Украйна, предлагани от САЩ, Великобритания и Франция, пише Newsweek.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви в сряда, че Русия подкрепя „наистина надеждни“ гаранции за сигурност за Украйна.

„Относно съобщенията, че Великобритания, Франция и Германия искат да създадат и развият колективни гаранции за сигурност, ние сме за това тези гаранции да бъдат наистина надеждни“, каза Лавров на конференция с йорданския си колега Айман Сафади в Москва.

Искането на Москва е най-малкото странно, предвид обвиненията от чуждестранни разузнавателни служби, че китайски войски са се сражавали на украинския фронт в подкрепа на Русия.

Освен това, Китай е помогнал на Русия да се снабди с оборудване за дроновете, с които атакува Украйна.

В отговор на твърденията на Кремъл, в демонстрация на въздушната мощ на Алианса, самолети Gripen JAS-39 на унгарските и шведските военновъздушни сили се присъединиха към бомбардировачите B-1B Lancer на американските военновъздушни сили за прелитане над град Рига.

Два унгарски самолета JAS-39 Gripen, които в момента са разположени в мисията на НАТО за въздушно патрулиране във военновъздушната база Шяуляй в Литва, летяха във формация с шведски самолети Gripen и два бомбардировача B-1B Lancer на американските ВВС над Рига, Латвия.

„Сигурността на балтийските държави и източния фланг на НАТО е крайъгълният камък на сигурността на целия евроатлантически регион“, заяви латвийският министър на отбраната Андрис Спрудс, според ac.nato.int.

„Подобни маневри за прелитане от страна на САЩ и техните съюзници ясно демонстрират присъствието на НАТО в региона, трансатлантическото единство и ангажимента за колективно укрепване на сигурността на Балтийския регион“, добави той.

Самолетът B-1B Lancer на американските военновъздушни сили е излетял от военновъздушната база Дайс, Тексас, и е пристигнал във военновъздушната база Орланд, Норвегия, на 9 август 2025 г. като част от последната мисия на Бомбардировачната оперативна група за Европа.

По време на операциите, екипажите за бомбардиране тренират ключовите елементи на процеса на намиране, фиксиране, проследяване и насочване.

Целта е да се подобри скоростта и прецизността, с които бомбардировачите и изтребителите са способни да действат срещу заплахи в реално време.

Бомбардировачната оперативна група за Европа е част от редовна серия от разполагания, които укрепват готовността на съюзниците и демонстрират надеждна, боеспособна въздушна мощ в подкрепа на индивидуалната колективна отбрана и по-широкия евроатлантически регион.

Литва се опасява, че всички усилия за постигане на мир в Украйна ще бъдат провалени от Русия чрез офанзивни действия или хибридна война, като например генериране на бежанска вълна към Европа.

Литва обяви в сряда, че ще засили граничната си сигурност и ще разположи допълнителни сили, докато Русия и Беларус се готвят за съвместни военни учения през септември.

„С наближаването на ученията „Запад“ имаме планове да укрепим (граничната сигурност), да разположим допълнителен персонал по външните граници и да предприемем определени действия в сътрудничество с други институции, литовската армия и полиция“, каза Рустамас Любаевас, командир на Държавната гранична охрана (VSAT).

Министерството на отбраната на Литва заяви, че очаква до 30 000 войници да участват в тазгодишните учения в Беларус, съвместно с Русия.

Ученията от 2021 г. бяха проведени само няколко месеца преди руската офанзива в Украйна, в която участваха и руски сили в ученията „Запад“ в Беларус.

Началникът на отбраната Раймундас Вайкснорас заяви по-рано пред Балтийската информационна служба (BNS), че въоръжените сили ще останат в повишена бойна готовност през август и септември в отговор на маневрите.