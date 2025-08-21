Русия сменя тактиката и завзема повече територия

Боевете обаче остават интензивни

На картата завоеванията изглеждат почти незабележими, измерени в стотици метри, а не в стотици километри. Но докато президентът на САЩ Доналд Тръмп натиска Украйна и Русия да сключат споразумение за прекратяване на войната, руският президент Владимир Путин се стреми да завземе колкото се може повече територия по фронтовата линия, която се простира на около 750 мили, почти колкото разстоянието от Чикаго до Ню Йорк, пише The New York Times.

Тъй като все по-големите рояци от дронове за наблюдение правят всяко движение на бойното поле опасно, руснаците изпращат малки групи войници пеша, които са по-трудни за засичане. Те ефективно се промъкват покрай украинските войски, прегрупират се и след това атакуват, повтаряйки този цикъл, докато напредват бавно.

Тези групи спечелиха част от територията по-рано този месец, особено в ключовия източен район на Донецк, близо до обсадения град Покровск. По-големи формирования на руски войски също обградиха някои украински укрепления с дронове и чиста численост, което породи опасения, че фронтовата линия може да започне да се руши, докато се провеждат най-съгласуваните усилия за мирни преговори от три години насам.

Според интервюта и карти на бойното поле, украинските сили са отблъснали руснаците от последните им позиции и са стабилизирали фронтовата линия след пристигането на подкрепления. Боевете обаче остават интензивни. Генерал Олександър Сирски, най-висшият военен командир на Украйна, заяви в сряда, че руските войски засилват офанзивните си действия в северната част на Донецк, като продължават да настъпват към Покровск.

В неделя той седеше на тъмносин диван от изкуствена кожа в окоп близо до бойните действия. В далечината се чуваха бомби. Временната стая, построена от шперплат и мрежа, миришеше на пръст.

Отдавна тази война не е бърза. Русия спечели голяма част от територията, която сега контролира, през 2014 г., когато завзе Кримския полуостров, а след това подклади прокси войната в източна Украйна и в първите месеци след началото на пълномащабната си инвазия през февруари 2022 г. През последната година Русия контролира близо 20% от украинската територия.

Но напоследък украинската отбрана по фронтовата линия, простираща се на изток и юг от страната, на моменти отслабва. През май, след началото на пролетната си офанзива, руските войски завоюваха два пъти повече територия, отколкото през предходния месец.

Макар украинската армия да е успяла да спре значителни териториални загуби, най-опитнитe бригади са изтощени, след като бяха използвани за запълване на пропуски и участие в най-тежките сражения навсякъде, където имаше такива.

Бригада „Азов“ наскоро беше преместена в района на Покровск, заедно с бригади като 33-та и 59-та. Много войници се сражават от 2022 г., а някои – от 2014 г. Въпреки мобилизацията на всички мъже на възраст от 25 до 60 години и въпреки лъскавите рекламни кампании с войници, яхнали гигантски котки, украинската армия има затруднения с набирането на нови войници. Миналия месец Украйна дори прие закон, позволяващ на гражданите над 60 години да се записват доброволно.

За да разберете какво се случва във войната, не е нужно да търсите по-далеч от Донецк, който е фокусна точка както на бойното поле, така и в мирните преговори.

Путин настоява, че Донецк, който е сърцето на историческата област, известна като Донбас, по право принадлежи на Русия. По време на срещата си с Тръмп в Аляска в петък Путин изглежда убеди американския президент, че Украйна трябва да отстъпи целия Донбас на Русия, за да се постигне мир.

Но Русия контролира само около три четвърти от Донецк.

В контролираната от Украйна част на западния Донецк, която е с размерите на щата Делауеър, се водят ожесточени сражения. Малки групи от руски войници, наброяващи по двама, трима или четирима души, са се възползвали от пропуските в украинската линия на фронта близо до град Добропилля.

Именно в тази област дронове и ракети редовно бомбардират села, унищожавайки пощи и училища. Там Русия не успява да превърне малките си победи на бойното поле в реални пробиви, въпреки огромните загуби. И именно там Путин и Тръмп искат украинските войници да се оттеглят след 11-годишна борба в замяна на мирно споразумение.

Картата на бойното поле, поддържана от DeepState, украинска група с връзки с военните, показва, че в началото на август руските набези се разрастват на около 12 мили североизточно от Покровск, като малки групи войници печелят територия на запад и на север.

Тази област няма голямо стратегическо значение, но предлага определени възможности. Към 11 август, понеделник, руснаците са напреднали с около 8,5 мили на север в две дълги нахлувания, наподобяващи уши на заек, източно от Добропилия, показва картата.

А след това, на 15 август, миналата петък, картата показва, че украинските войски са отрязали „ушите на заека“ от останалата част на руските сили, ефективно затваряйки руснаците, които са били там.

Убежище за евакуирани в Павлоград. Конфликтът не е бърза война; Русия спечели голяма част от територията, която сега контролира в Украйна, през 2014 г. с анексирането на Крим и през 2022 г., в началото на пълномащабната инвазия.

Виталий Пиасецки, главен сержант на 93-та механизирана бригада, каза, че подразделенията на бригадата му действат в две посоки, включително между Краматорск, един от двата големи града в Донецк, и Добропилля, „където врагът е успял да проникне дълбоко в нашите отбранителни линии“. Той каза, че подразделението е щурмувало и прочистило малки селища.

„Това е тактиката, която използват сега – проникване, което успя точно извън границите на нашата зона на отговорност“, каза сержант Пиасецки. Той добави, че механизираните атаки са станали редки поради големия брой дронове във въздуха, които могат да засичат движението на бронирани превозни средства, камиони и мотоциклети.

Войник, пожелал анонимност, каза, че руските настъпателни действия са се засилили след края на последната вълна от мирни преговори.