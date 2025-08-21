Путин: Ядреният щит на Русия е надеждно сформиран

Руският президент Владимир Путин, в поздравленията си към работниците и ветераните от ядрената индустрия по случай 80-годишнината на индустрията, изрази увереност, че руската ядрена индустрия ще продължи курса си към укрепване на международното сътрудничество. Съответната телеграма беше публикувана на уебсайта на Кремъл.

„Уверен съм, че ще продължите да се движите напред, да увеличавате фундаменталните и приложните изследвания и да продължите курса към укрепване на международното сътрудничество“, се казва в телеграмата.

Ядреният щит на Русия е надеждно сформиран, заяви Владимир Путин в поздравително послание до работниците и ветераните от ядрената индустрия.

„С право се гордеем с имената на изключителните основатели на ядрения проект, много поколения талантливи учени, инженери и специалисти. Благодарение на техния професионализъм и безкористен труд е създаден надежден ядрен щит за Родината“, отбеляза той.

Както подчерта Путин, ядрената индустрия по право олицетворява технологичната мощ на Русия. Той е уверен, че тази индустрия ще продължи курса си към укрепване на международното сътрудничество. Според президента, създаването на ядрената индустрия до голяма степен е определило развитието на отбранителната промишленост на страната, допринесло е за постигане на стратегически паритет и гарантиране на националната сигурност.