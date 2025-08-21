Русия съобщи за унищожени 21 украински дрона над Крим и морските акватории

Противовъздушната отбрана на Русия е унищожила и прихванала общо 21 украински безпилотни летателни апарата в рамките на три часа, съобщи Министерството на отбраната в Москва. Според официалното изявление, атаката е била осуетена на 21 август, между 07:00 и 10:00 часа московско време.

По данни на министерството, 16 от дроновете са били неутрализирани над територията на Крим, четири – над водите на Азовско море, а още един – над Черно море. Отбелязва се, че всички прихванати апарати са били от самолетен тип.

Инцидентът се вписва в нарастващата интензивност на въздушни атаки и контраудари в района на Крим и съседните морски зони, като Русия редовно обвинява Украйна в опити за дронови нападения над анексирания полуостров. Киев рядко поема публично отговорност за такива действия.