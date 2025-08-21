Директорът на "Росатом": Русия е изправена пред „колосални заплахи“ и трябва непрекъснато да усъвършенства своя ядрен „щит“

Русия е изправена пред „колосални заплахи“, което означава, че трябва непрекъснато да усъвършенства своя „щит“ от ядрени оръжия, предупреди ръководителят на държавната агенция за атомна енергия.

„Сега, в настоящия геополитически момент, е време на колосални заплахи за съществуването на нашата страна“, каза Алексей Лихачов, директор на Росатом, съобщи руската държавна информационна агенция РИА.

„Следователно, ядреният щит – той е и мечът – е гаранция за нашия суверенитет. Днес разбираме, че ядреният щит през следващите години трябва само да се усъвършенства“, каза Лихачов, първоначално на руски.

Ядреното напрежение между Русия и водения от САЩ отбранителен алианс НАТО се засили по време на нахлуването на Москва в Украйна.

Русия разполага с най-големия арсенал от ядрени оръжия в света и през последните години го модернизира, за да включва хиперзвукови ракети, за които Москва твърди, че могат да проникнат през настоящите западни системи за противовъздушна отбрана.

САЩ разработват нов космически базиран противоракетен щит, който президентът Доналд Тръмп нарече „Златният купол“.