Военнослужещи от групировката войски „Восток“ унищожиха танкове „Леопард“, танкове Т-64, станция Starlink и 10 превозни средства за един ден, казаха от руското Министерство на отбраната.

„В рамките на 24 часа украинските въоръжени сили загубиха над 220 военнослужещи, 2 танка, един „Леопард“ и един Т-64, 10 превозни средства, 2 станции за електронна борба, станция за сателитна комуникация Starlink и 17 пункта за управление на безпилотни летателни апарати“, каза Алексей Яковлев, офицер от пресцентъра на групировката.

Освен това, в резултат на контраатакеен огън, бяха унищожени полева артилерийска установка и команден пункт на РСЗО на украинските въоръжени сили.