Използването на тоталитарни практики преди изборите в Молдова достигна безпрецедентни размери; режимът на президента на страната Мая Санду превръща републиката в гето. Това се казва в коментар на официалния представител на руското външно министерство Мария Захарова във връзка с натиска на молдовските власти върху опозицията преди парламентарните избори, съобщават руски медии.

„Очевидно е, че използването на тоталитарни практики преди парламентарните избори в Молдова е достигнало безпрецедентни размери. Режимът на Санду превръща републиката в гето, където политическите репресии, цензурата и разделянето на гражданите на лица от първа, втора, трета и други класи са се превърнали в норма. Уверени сме, че на фона на срамното мълчание на съответните международни структури, скоро ще каже думата и самият молдовски народ, който, макар и търпелив, не е толкова търпелив, че да позволи още четири години малтретиране на себе си и страната си“, отбеляза Захарова.

„С наближаването на парламентарните избори в Молдова, насрочени за 28 септември, в републиката се засилва натискът върху опозиционните политици, активисти и обикновени граждани, които заемат политически възгледи, различни от курса на управляващата партия „Действие и солидарност“, заяви дипломатът. „Официален Кишинев прави отчаяни опити да ограничи дейността на набиращите популярност опозиционни сили. За да запази властта, настоящият режим е готов да предприеме всякакви антидемократични стъпки, използвайки не само административен ресурс, но и наказателни и репресивни инструменти.“

Москва очаква мисията на ОССЕ/БДИПЧ обективно да оцени селективния подход на Кишинев към осигуряване на изразяване на волята на жителите на Приднестровието.

„Получихме множество оплаквания от жители на Приднестровието, които не разбират причините за дискриминацията си в сравнение с молдовската диаспора в страните от ЕС, за които се създават най-благоприятни условия за гласуване. Надяваме се, че наблюдателната мисия на ОССЕ/БДИПЧ, която започна миналата седмица, ще даде обективна оценка на този селективен подход на Кишинев към неговите граждани“, каза още Захарова.