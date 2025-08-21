Русия се надява, че заговорът за подкопаване на резултатите от срещата на върха в Аляска ще се провали

Русия напълно отхвърля гаранциите за сигурност на Украйна, ако те са изградени върху логиката на изолация и конфронтация с Русия. Това каза руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция след разговори с индийския външен министър Субрахманям Джайшанкар, съобщават руски медии.

„Когато сега, след срещата на върха Русия-САЩ в Аляска, където беше постигнат значителен напредък в движението по пътя на определяне на контурите и конкретните параметри на уреждането, европейските страни последваха г-н [Владимир] Зеленски до Вашингтон и там се опитаха да прокарат своя дневен ред, който е насочен към това гаранциите за сигурност да бъдат изградени върху логиката на изолиране на Русия, обединяване на западния свят с Украйна, за да се продължи агресивна конфронтационна политика, сдържане на Руската федерация, което, разбира се, означава продължаване на нанасянето на стратегическо поражение върху нас, разбира се, това не може да предизвика у нас никакви чувства освен пълно отхвърляне“, каза още Лавров.

„Руската страна се надява, че планът на Европа да подкопае Русия и Съединените щати в Аляска, за да премахне коренните причини за украинската криза, като игнорира интересите на Москва, ще се провали. И чуждестранните анализатори, чуждестранните наблюдатели, когато описват настоящата ситуация и безпрецедентната активност на европейските представители, те стигат до един и същ извод, че целта е да се прекъсне дневният ред, който е фокусиран върху премахване на коренните причини [на украинската криза] и по този начин постигане на устойчиво регулиране, и да се прехвърли всичко в плоскостта на гарантирана сигурност за Украйна без участието на Руската федерация. И като цяло, като се игнорират руските интереси и се акцентира върху необходимостта от защита на Украйна от бъдещи атаки“, добави Лавров.

„И това става толкова очевидно за всички, според мен, че силно се надявам тази конспирация, тази авантюра да се провали. И ние ще продължим да следваме курса, за който президентите на Русия и Съединените щати ясно се споразумяха по време на срещата в Аляска и по време на последвалите телефонни контакти“, допълни Лавров.