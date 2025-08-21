Военнослужещи от бригада "Север-V“ от Доброволческия корпус, действаща в състава на Южната група сили, унищожиха скрит блиндаж на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) северно от Часов Яр. Това съобщиха за руска агенция от пресслужбата на корпуса.

"Северно от Часов Яр разузнаването на бригадата откри вражески струпвания и вражески блиндаж, скрит в горски пояс. По установените цели е нанесен масиран удар с ракетно-бомбена установка. Ударът е довел до унищожаване на вражеските позиции, включително блиндажа, в който са детонирали боеприпасите“, съобщиха от пресслужбата на корпуса.

На 31 юли руското Министерство на отбраната на Русия съобщи за освобождаването на Часов Яр. Боевете за града продължиха повече от година. Той беше един от най-мощните укрепени райони на украинските въоръжени сили в Донбас поради сложността на ландшафта и особеностите на сградите и инфраструктурата. Освобождаването му позволява на руските войски да развият настъпление към агломерацията Славянск-Краматорск.