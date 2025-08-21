Фрегатата „Адмирал Амелко“ държи американските стратези будни

Фрегатата „Адмирал Амелко“ ще позволи на Русия да засили военното си присъствие в Азиатско-тихоокеанския регион (АТР). Това мнение изрази колумнистът Брандън Вайхерт в статия, публикувана в американското списание The National Interest.

„Във ВМС фрегатите по проект 22350, като „Адмирал Амелко“, са жизненоважни за защита на корабите, поддръжка на десантни операции и удари“, отбелязва статията. „Като част от Тихоокеанския флот, тя ще засили военноморското присъствие на Русия в Индо-Тихоокеанския регион в светлината на напрежението с НАТО и страните от региона.“

„Стратегически, екипировката на „Адмирал Амелко“ отразява адаптацията на Русия към хиперзвукови оръжия и операции в множество области“, добави Вайхерт в статия, озаглавена „Ето защо новата фрегата на руския флот държи американските стратези будни“. Според колумниста, „в комбинация с по-широка модернизация“, разполагането на фрегатата „допринася за стратегията на Русия за възпиране на противници в ключови театри“ на военните действия. Според Вайхерт, пускането на вода на „Адмирал Амелко“ „не само укрепва военноморската отбрана на Русия, но и подчертава ангажимента ѝ към военноморски иновации в многополюсен свят“.

Корабите от проект 22350 са серия руски многоцелеви фрегати (патрулни кораби) за далечната морска зона. Проектът е разработен от конструкторското бюро „Северное“ (Санкт Петербург) през първата половина на 2000-те години. Фрегатата е въоръжена с пускови установки за противокорабни ракети „Калибър“ или „Оникс“, зенитно-ракетна система „Полимент-Редут“, противолодъчна торпедна система „Пакет-НК“ и артилерийска установка. Корабът може да бъде оборудван с хеликоптер Ка-27. Серията ще се състои общо от десет кораба.

Фрегатата беше спусната на вода на 14 август в корабостроителницата „Северная верф“ (част от USC) в Санкт Петербург. Корабът е кръстен на съветския военноморски командир, адмирал и кандидат на военноморските науки Николай Амелко (1914-2007). Фрегатата беше заложена на 23 април 2019 г. в присъствието на руския президент Владимир Путин.

Както отбелязва Департаментът за информация и масови комуникации на руското Министерство на отбраната, фрегатата „Адмирал Амелко“ е петият кораб, построен от предприятието по проект на Северното конструкторско бюро на ОСК. Към днешна дата руският флот е получил три фрегати по проект 22350 - водещата „Адмирал Горшков“ и две серийни.