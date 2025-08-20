Руското МО: Въоръжени сили на Русия удариха сборни пунктове за доставка на гориво за ВСУ

Руските войски удариха места за доставка на гориво за Въоръжените сили на Украйна. Това съобщава руското Министерство на отбраната, предават руски медии.

"Оперативно-тактическа авиация, ударни безпилотни летателни апарати, ракетни войски и артилерия от групировките на руските въоръжени сили удариха места за доставка на гориво до украинските въоръжени сили, цех за сглобяване на безпилотни летателни апарати, временни пунктове за разполагане на украински въоръжени формирования и чуждестранни наемници в 148 района“, се казва в доклада на ведомството.