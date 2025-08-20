„Адмирал Нахимов“ се завърна: Руският гигант с арсенал от три батальона С-400

Най-големият и най-тежко въоръжен надводен боен кораб в света, крайцерът клас „Киров“ „Адмирал Нахимов“, е започнал морски изпитания в Бяло море след 28 години престой извън водата, след като през последната седмица на юли беше потвърдено , че военният кораб е бил пуснат отново на вода, съобщи военното издание Military Watch.

Руските медии акцентират особено върху огневата мощ на 28 000-тонния боен кораб, като се съобщава, че арсеналът му от 80 крилати ракети включва както ракети за наземна атака, като 3М14Т „Калибър“, която може да се използва за изстрелване на прецизни удари по наземни цели на разстояние до 2500 километра, така и противокорабни ракети, включително новата „Циркон“, която може да достигне скорост от 9 Мах. Често обаче се пренебрегва огромният боен потенциал на крайцера като платформа за противовъздушна отбрана, като по-голямата част от огромния му арсенал от вертикални пускови клетки, 96 от общо 176, са предназначени за разполагане на военноморски вариант на системата за противовъздушна отбрана С-400.

„Адмирал Нахимов“ е първият военен кораб, използващ военноморски вариант С-400, като тази система е инсталирана по време на ремонта, за да замени по-старата съветска система С-300Ф, която преди това е била интегрирана. С-300Ф имаше много по-ограничен обхват на поражение от 90 километра, използвайки ракети земя-въздух 5В55Р, и въпреки че бяха положени значителни усилия за модернизиране на системата, включително разработване на подобрения вариант С-300ФМ с повече от два пъти по-голям обхват, инвестициите във военноморска противовъздушна отбрана намаляха значително след разпадането на СССР.

Очаква се военноморският С-400 да осигури обхват на поражение до 400 километра, използвайки ракети земя-въздух 40Н6, и да интегрира допълнителни класове ракети с по-малък обхват за многопластова отбранителна способност. Високата мобилност, осигурена от двойните ядрени реактори на корабите от клас „Киров“, позволява този арсенал от противовъздушна отбрана бързо да бъде преразположен в голяма част от Арктика, където е планирано да бъде разположен крайцерът, и представлява революционен фактор за възможностите за противовъздушна отбрана в региона.

Въпреки че се очаква други руски военни кораби да интегрират военноморски варианти на системата С-400 в бъдеще, „Адмирал Нахимов“ вероятно ще остане напълно в собствена лига по отношение на мащаба на своя арсенал за противовъздушна отбрана. За да се постави в перспектива интеграцията на 96 пускови установки, батальон наземни системи С-400 разполага с осем пускови установки, всяка от които носи по четири ракети, общо 32 ракети, което означава, че един крайцер клас „Киров“ носи еквивалента на три батальона системи С-400. Този арсенал надвишава общия арсенал от ракети земя-въздух с голям обсег, разположени в по-голямата част от страните, и ако бъде изнесен като наземни системи, би струвал приблизително 1,6 милиарда долара. Интегрирането на военноморска система С-400 се оценява като основен фактор, допринесъл за много високите разходи за обновяването на „Адмирал Нахимов“ , въпреки че се очаква тя да осигури много по-ефективно средство за защита на арктическото въздушно пространство, отколкото разчитането на наземни системи поради високата мобилност на военния кораб.

Ракети като 40Н6 са доказали способността си да поразяват малки и много ниско летящи самолети близо до границите на обсега си и да свалят хиперзвукови цели, движещи се със скорости до 8 Мах, като самата ракета лети със скорости над 14 Мах. 40Н6 и други ракети от системата С-400 са били интензивно изпитани в руско-украинската война и са се доказали като достатъчно универсални, за да изпълняват роли, вариращи от противоракетна защита до защита на приятелски изтребители чрез сваляне на противникови ракети земя-въздух. След като руски официални лица подчертаха значителния потенциал на корабите клас „Киров“ за по-нататъшна модернизация, редица руски източници спекулират, че в бъдеще възможностите за противовъздушна отбрана на военните кораби биха могли да бъдат допълнително подобрени с интегрирането на ракети с по-голям обсег, разработени за системите С-500 и С-550, предназначени за противосателитна война и защита от междуконтинентални балистични ракети с обсег.