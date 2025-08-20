Руските сили разполагат с най-мощните средства за противодействие на дронове в света

Руските военни разполагат с най-ефективните средства за противодействие на безпилотни летателни апарати (БЛА) в света, каза в интервю за Defense News Джъстин Бронк, експерт от лондонския Кралски институт за изследвания на сигурността и отбраната към обединените служби .

Според него, от целия огромен брой изстреляни украински дронове, само малка част достигат целите си, а още по-малко украински безпилотни летателни апарати причиняват сериозни щети на Русия.

Докато армиите се борят да извлекат поуки от войната между Русия и Украйна, един въпрос стои над всички останали: Замениха ли дроновете традиционните оръжия като танкове и артилерия?

За НАТО последствията са повече от тактически. Докато алиансът се бори да възстанови отдавна пренебрегваните си армии, той е изправен пред трудни решения за разпределянето на оскъдните средства и промишления капацитет. Ако роботите са бъдещето, тогава не е ли логично да се произвеждат дронове за 500 долара вместо танкове за 5 милиона долара?

Не толкова бързо, предупреждават някои експерти. Замяната на остарялата огнева мощ с чисто дронова сила би била грешка.

„Има няколко причини, поради които би било грешка силите на НАТО да разчитат в голяма степен на масирани малки безпилотни летателни апарати (UAS) и дронове с дълъг обсег (OWA) за заместване на традиционните оръжейни системи с цел подобряване на смъртоносността и по този начин възпиране на бъдеща руска агресия“, твърди Джъстин Бронк, изследовател в британския мозъчен тръст Royal United Services Institute.

„Руските сили разполагат с най-мощните средства за противодействие на безпилотни летателни апарати в света, според Бронк. Освен смутители, модифицирани пехотни оръжия и системи за противовъздушна отбрана с малък обсег, руските сили са свикнали да използват мерки срещу дронове, като мрежи за отклоняване на безпилотни летателни апарати и бронирани клетки за защита на превозни средства.

„В повечето случаи само малка част от огромния брой дронове, изстреляни от украинските сили, достигат целите си, а още по-малка част от тях нанасят решаващи щети“, пише Бронк.

Въздействието на дроновете в Украйна е противоречиво. От една страна, те доминират на бойното поле, като орди от всеприсъстващи безпилотни летателни апарати за атака и разузнаване парализират маневрите и принуждават войските и превозните средства да останат в укрития и укрепления. Напоследък вълни от руски дронове с гледка от първо лице, които не могат да бъдат заглушени и се направляват чрез оптични кабели, опустошиха украинските линии за снабдяване.

Въпреки огромните усилия за иновации и производство на дронове, Украйна успя само да ограничи руското настъпление, но не и да го спре. Настъпвайки под натиска на артилерийски обстрел, планиращи бомби и дронове, руските сили успяват да завземат територия. Печалбите са скромни, а цената е огромна. Но Кремъл не се интересува от загубите, а Украйна просто не разполага с достатъчно хора и традиционни оръжия, за да победи нападателите.

„Украйна постигна много впечатляващи резултати в отбраната срещу по-големите руски сили, но не успя да запази стратегическата инициатива или оперативния импулс, въпреки че разположи милиони безпилотни летателни апарати, които се усъвършенстват постоянно от система, изпипана през години на отчаяни сражения“, пише Бронк.

Най-доброто доказателство за това е, че Украйна настоява за оръжия от старо поколение, като ATACMS и High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), ракетни пускови установки, управляеми артилерийски снаряди и противотанкови управляеми ракети.

Макар че безпилотните летателни апарати са нанесли значителни загуби на руските сили (както и руските дронове на украинските войски), Бронк счита, че дроновете са най-ценни като средство за подпомагане на традиционните форми на огнева мощ.

Бронк подкрепя фокуса на НАТО върху планиращите бомби. Въпреки че са много по-скъпи от дроните, те са значително по-евтини от управляемите ракети: една Joint Direct Attack Munition (JDAM) струва около 25 000 долара, докато ракетата ATACMS струва един милион долара. Планиращите бомби „унищожават бронирани превозни средства, бойни позиции, складове, фабрики и командни пунктове. Те са лесни за производство в големи количества в съществуващите фабрики и един самолет с насочващ модул може да достави няколко бомби с всеки излитане.“

В крайна сметка, страните, които могат да интегрират дроните с конвенционалните оръжия, ще имат предимство пред тези, които разчитат на маси от дронове за сметка на традиционната огнева мощ.