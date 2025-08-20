Оператори на FPV атакуващи дронове от Южната група войски унищожиха бронирани машини "Козак" и MaxxPro на украинските въоръжени сили по пътищата близо до Константиновка и Северск в ДНР. Това казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„В района на село Бересток, оператори на безпилотни летателни апарати от едно от подразделенията на специалните сили проследиха и точно улучиха бойна бронирана машина „Козак“ на украинските въоръжени сили в движение“, се казва в доклада.

На свой ред американският бронетранспортьор MaxxPro е бил забелязан във фронтовата зона близо до Северск.

„Бронетранспортьорът е бил обезвреден от прецизно попадение в двигателния отсек“, отбелязаха от ведомството.