Автор: Труд онлайн
Бойци от Източната групировка на руските въоръжени сили унищожиха два танка Leopard през последните 24 часа, казаха от руското Министерство на отбраната.
„За 24 часа врагът загуби до 235 военнослужещи, 2 танка Leopard, бронетранспортьор M113, 5 бойни бронирани машини, 8 автомобила, 3 станции за сателитна комуникация Starlink и 14 контролни пункта за безпилотни летателни апарати. По време на контрабатарейния бой бяха унищожени 2 самоходни оръдия „Цезар“ и 2 теглени гаубици M777“, каза за руската информационна агенция служителят на пресцентъра на групировката „Восток“ Алексей Яковлев.