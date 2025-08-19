Още по темата: МО на Русия: Руски въоръжени сили удариха с дронове украински станции на Starlink 18.08.2025 14:36

Бойци от Източната групировка на руските въоръжени сили унищожиха два танка Leopard през последните 24 часа, казаха от руското Министерство на отбраната.

„За 24 часа врагът загуби до 235 военнослужещи, 2 танка Leopard, бронетранспортьор M113, 5 бойни бронирани машини, 8 автомобила, 3 станции за сателитна комуникация Starlink и 14 контролни пункта за безпилотни летателни апарати. По време на контрабатарейния бой бяха унищожени 2 самоходни оръдия „Цезар“ и 2 теглени гаубици M777“, каза за руската информационна агенция служителят на пресцентъра на групировката „Восток“ Алексей Яковлев.