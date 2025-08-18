Захарова: Лондон не е заинтересован от разрешаването на ситуацията в Украйна

Още по темата: Тръмп: Ще сложа край на конфликта в Украйна въпреки критиките 18.08.2025 17:47

Русия не приема никакви сценарии

Британското правителство не е заинтересовано от уреждане на ситуацията в Украйна, а напротив, прави всичко възможно, за да удължи кръвопролитията. Това се казва в коментар на официалния представител на руското външно министерство Мария Захарова, съобщават руски медии.

„Тези войнствени тиради, които де факто са цинично подбуждане към продължаване на военните действия, само потвърждават, че Лондон не е заинтересован от разрешаване на ситуацията, а прави всичко възможно, за да удължи кръвопролитията“, каза Захарова, коментирайки изявленията на Лондон за възможността за разполагане на западен военен контингент в Украйна. „С политиката си британците просто не оставят на Киев шанс да излезе от конфликта чрез преговори и по навик арогантно и самоуверено удължават страданията на украинския народ.“

Русия призовава британските власти да се въздържат от действия, които подкопават работата на Руската федерация и САЩ за разрешаване на украинския конфликт.

„На фона на искреното желание, демонстрирано от ръководството на Русия и Съединените щати в Анкъридж, за всеобхватно, справедливо и устойчиво уреждане на конфликта около Украйна, включително, наред с други неща, премахването на неговите коренни причини, от Лондон продължават да се леят изявления, които не само дисонират с усилията на Москва и Вашингтон, но и са очевидно насочени към тяхното подкопаване“, отбеляза Захарова. „В тази връзка призоваваме Лондон да се откаже от рискови и необмислени геополитически маневри и поне да не се намесва в старателната работа на руските и американските преговарящи."

Захарова подчерта, че Русия не приема никакви сценарии, които включват разполагане на контингенти на НАТО в Украйна и които биха могли да доведат до неконтролирана ескалация на конфликта.

„Потвърждаваме многократно изразената си позиция за категоричното ни отхвърляне на всякакви сценарии, които предвиждат появата в Украйна на военен контингент с участието на страни от НАТО, което е изпълнено с неконтролирана ескалация на конфликта с непредсказуеми последици. Изявленията по този въпрос на отделни европейски държави, включително Великобритания, по същество документират техните открито провокативни и хищнически стремежи в украинска посока“, посочи още Захарова.