ФСБ предотврати терористична атака на Кримския мост, подготвяна от украинските специални служби. Идентифициран и обезвреден е Chevrolet Volt с мощно самоделно взривно устройство, а лицата, участвали в доставката му в Руската федерация, са задържани, съобщи Центърът за връзки с обществеността (ЦВВ) на ФСБ.

„Федералната служба за сигурност на Руската федерация осуети пореден опит на украинските специални служби да извършат терористична атака на Кримския мост с автомобил, натоварен с взривни вещества“, подчерта Центърът за връзки с обществеността. „Установено е, че автомобилът с мощно самоделно взривно устройство е пристигнал в Русия от Украйна транзитно през редица държави.“

„Въпреки всички хитрости на украинските терористи, служителите на руската ФСБ успяха своевременно да разкрият плановете им, да идентифицират и обезвредят взривното устройство, внимателно скрито в Chevrolet Volt, и да задържат всички, участвали в доставката му на територията на нашата страна“, отбелязаха от ФСБ.

Както съобщава Центърът за връзки с обществеността, колата е преминала руско-грузинската граница на международния контролно-пропускателен пункт „Верхний Ларс“ в Северна Осетия и е трябвало да бъде доставена до Краснодарски край от частен шофьор-транспортьор, където е било планирано да бъде предадена на друг шофьор, който да я закара до Крим през Кримския мост и да се превърне в неволен атентатор самоубиец, когото киевският режим е планирал да използва „на тъмно“.

ФСБ отбеляза, че през 2025 г. това е вече вторият опит на украинските специални служби да използват автомобили, натоварени с голямо количество взривни вещества, за саботаж на Кримския мост. На 2 април на беларуско-полския участък от границата на Съюза (митница Брест) беларуските сили за сигурност задържаха микробус с над 500 кг синтетични взривни вещества, който също е бил предназначен за подобен терористичен акт. В хода на по-нататъшното разследване бяха задържани съучастници в престъплението, включително шофьорът, който също не е бил наясно със задачата си и е трябвало да се превърне в „атентатор самоубиец“, докато е преминавал през Кримския мост към полуострова.

По новооткрития факт е образувано и се разследва наказателно дело. Всички организатори и съучастници ще получат заслужено и тежко наказание, подчертаха от ФСБ.