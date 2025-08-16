Руският флот започва работа по първите си разрушители след над 30 години пауза

Главнокомандващият на руския флот адмирал Александър Моисеев обяви, че службата ще продължи с проектирането на първия си клас разрушители след разпадането на Съветския съюз през 1991 г. В интервю за руските държавни медии адмиралът коментира работата по програмата:

„Разбира се, отбелязвам, че работим... върху обещаващ кораб, който е кораб за далечната океанска зона.“

„Техническото задание беше издадено на флота, в момента се изпълнява от проектантите и е на етап завършване на техническия проект“, добави адмиралът, отбелязвайки, че фазата на техническо проектиране наближава своя край. „Има увереност, че техническият проект ще бъде завършен в установените срокове. И с неговото завършване, вече в рамките на следващата програма, ще заложим този кораб за руския флот“, отбеляза той допълнително.

Моисеев описа кораба като бойна платформа за плаване в далечните океани, предназначена за действие в далечните океани, което би отбелязало рязко отклонение от другите постсъветски бойни кораби на повърхността, които всички са били малки фрегати и корвети с ниска издръжливост.

Руското министерство на отбраната и ВМС проявиха интерес към закупуването на кораби с размерите на разрушители, въпреки че единствените кораби с този размер, построени след разпадането на СССР, са построени за износ за Китай през 90-те години на миналия век.

По този начин способността на корабостроителната индустрия на страната да възобнови безпроблемно производството след повече от 30 години е сериозно поставена под въпрос.

Предишен, силно амбициозен проект на разрушител, клас Шквал, известен още като клас Лидер, беше представен през 2010-те години, като ръководителят на Обединената корабостроителна корпорация (USC) Алексей Рахманов обяви през последната седмица на юни 2020 г., че индустрията е готова да започне серийно производство. Използването на ядрена задвижваща система в проекта и значителният му размер обаче повдигнаха сериозни въпроси относно неговата жизнеспособност и достъпност, въпреки че Рахманов твърдеше по това време, че до шест от 14 000-тонните кораби могат да бъдат построени от руския военноморски флот.

За да се постави размерът на разрушителите клас „Шквал“ в перспектива, разрушителите клас „Арли Бърк“, които формират гръбнака на американския флот, водоизместват 8300 тона с пълен товар, докато най-големият съвременен клас разрушители в света, китайският клас тип 055, водоизмества 12 000-13 000 тона. Освен двата съветски построени руски крайцера клас „Киров“, никоя друга държава в света не разполага с ядрени бойни кораби на повърхността поради огромните им разходи.

Очаква се бъдещият руски океански разрушител да бъде с по-консервативен дизайн, който ще позволи на ВМС със закъснение да замени много от остарелите си кораби, построени в Съветския съюз. Дори консервативният дизайн на руския разрушител обаче би могъл да бъде много мощен поради интеграцията както на военноморски вариант на системата за противовъздушна отбрана С-400, така и на хиперзвуковата крилата ракета „Циркон“. И двата бяха наскоро модернизирани на построен съветски крайцер клас „Киров“ като част от усилията за модернизация, като „Циркон“ няма конкуренти по отношение на характеристиките извън Китай.

Възможно е руската корабостроителна индустрия да разчита в голяма степен на трансфер на ноу-хау и технологии от Китай, който се очерта като най-големия производител на разрушители в света, като през последното десетилетие са построени близо 40. Китайският клас тип 055 в момента се счита както от китайски, така и от западни източници за най-способния в света.

Флотът от разрушители на Русия се счита за малък спрямо общото състояние на въоръжените сили на страната, като само 11 кораба в експлоатация, всички от които са проектирани от съветската епоха, включително 3 кораба от клас „Съвременен“ и 8 кораба от клас „Удалой“, заедно с три крайцера - общо 14 океански кораба. Новият клас разрушители може да замени всички разрушители и двата крайцера от клас „Слава“ в експлоатация и потенциално да позволи по-нататъшно разширяване на флота от океански кораби.