Путин потвърди, че ако Тръмп беше президент, война нямаше да има: Ето го пълното му изявление в Аляска

Пълното изявление на Путин след срещата в Аляска:

Уважаеми господин президент, дами и господа!

Нашите преговори преминаха в конструктивна и взаимоуважителна атмосфера, бяха много съдържателни и полезни.

Бих искал още веднъж да благодаря на моя американски колега за предложението да пристигнем в Аляска. Напълно логично е да се срещнем именно тук, защото нашите страни, макар да са разделени от океани, всъщност са близки съседи. Когато се срещнахме, излизайки от самолетите, аз казах: „Добър ден, скъпи съседе. Много се радвам да Ви видя в добро здраве и жив.“ И това по съседски звучи, според мен, много добронамерено. Нас разделя само Беринговият проток, а и там има два острова – между руския и американския остров са едва четири километра. Ние сме близки съседи – това е факт.

Важно е също, че с Аляска е свързана значителна част от общата история на Русия и САЩ, много положителни събития. Тук и до днес се пази огромното културно наследство от епохата на Руската Америка: православни храмове, над 700 географски наименования с руски произход.

По време на Втората световна война именно от Аляска започваше легендарната авиомагистрала за доставка на бойни самолети и друга техника по договора за ленд-лийз. Това беше опасен и труден маршрут над огромни ледени пространства, но пилотите и специалистите от двете страни правеха всичко, за да приближат победата, рискуваха и жертваха живота си за общата победа.

Наскоро бях в град Магадан в Русия, където има паметник на руски и американски летци, с руското и американското знаме върху него. Знам, че и тук има подобен паметник, а на военното гробище само на няколко километра оттук са погребани съветски пилоти, загинали при изпълнение на тази героична мисия. Благодарни сме на американските власти и граждани за грижливото отношение към тяхната памет – това е достойно и благородно.

Винаги ще помним и други исторически примери, когато нашите страни заедно побеждаваха общи врагове в дух на бойно другарство и съюзничество, оказваха си взаимна помощ и подкрепа. Убеден съм, че това наследство ще ни помага да възстановяваме и изграждаме взаимноизгодни и равноправни отношения на нов етап, дори в най-трудни условия.

Както е известно, руско-американски срещи на върха не се провеждаха повече от четири години. Това е дълъг срок. Изминалият период беше много труден за двустранните отношения и, да кажем направо, те се сринаха до най-ниската си точка от времето на Студената война. Това не е от полза нито за нашите страни, нито за света като цяло.

Очевидно е, че рано или късно трябваше да се поправи ситуацията, да се премине от конфронтация към диалог, и в този смисъл личната среща на държавните глави беше действително належаща – разбира се, при условие на сериозна и внимателна подготовка. Такава работа като цяло беше свършена.

С президента Тръмп установихме много добри преки контакти. Нееднократно разговаряхме откровено по телефона. Както е известно, в Русия няколко пъти пристигаше специалният представител на президента на САЩ г-н Уиткоф. Редовно контактуваха нашите съветници, ръководителите на външнополитическите ведомства.

Както добре знаете, един от централните въпроси беше ситуацията около Украйна. Виждаме стремежа на администрацията на САЩ и лично на президента Тръмп да съдейства за уреждането на украинския конфликт, неговото желание да вникне в същността и да разбере неговите корени.

Нееднократно съм казвал, че за Русия събитията в Украйна са свързани с фундаментални заплахи за нашата национална сигурност. Освен това ние винаги сме смятали и продължаваме да смятаме украинския народ за братски – колкото и странно да звучи в днешните условия. Имаме общи корени, и всичко, което се случва, за нас е трагедия и тежка болка. Затова нашата страна искрено е заинтересована този конфликт да приключи.

Но сме убедени, че за да има украинското уреждане устойчив и дългосрочен характер, трябва да бъдат отстранени всички първопричини за кризата, за които многократно сме говорили, да бъдат отчетени всички законни опасения на Русия и да бъде възстановен справедливият баланс в сферата на сигурността в Европа и в света като цяло.

Съгласен съм с президента Тръмп – той каза днес, че безусловно трябва да бъде гарантирана сигурността на Украйна. Разбира се, ние сме готови да работим по този въпрос.

Надявам се, че постигнатото разбирателство ще ни доближи до тази цел и ще отвори пътя към мир в Украйна.

Разчитаме, че в Киев и в европейските столици ще възприемат всичко това конструктивно и няма да създават пречки, няма да правят опити чрез провокации или задкулисни интриги да осуетят набелязания напредък.

Между другото, с идването на новата администрация на САЩ нашият двустранен стокооборот започна да расте. Засега това е по-скоро символично, но все пак – плюс 20%. Това показва, че имаме много перспективни направления за съвместна работа.

Очевидно е, че руско-американското делово и инвестиционно партньорство има огромен потенциал. Русия и САЩ имат какво да предложат един на друг в търговията, енергетиката, цифровата сфера, високите технологии и усвояването на Космоса.

Актуално изглежда и взаимодействието в Арктика, възобновяването на междурегионалните контакти, включително между нашия Далечен изток и американското западно крайбрежие.

Като цяло за нашите страни е важно и необходимо да прелистят страницата и да се върнат към сътрудничество.

Символично е, че недалеч, на границата между Русия и САЩ, както вече казах, минава т.нар. линия на смяната на датата, където буквално можеш да прекрачиш от вчера в утре. И се надявам, че така ще се получи и в политическата сфера.

Бих искал да благодаря на президента Тръмп за съвместната работа, за доброжелателния и доверителен тон на разговора. Най-важното е, че и от двете страни имаше нагласа за резултат. Виждаме, че президентът на САЩ има ясно разбиране какво иска да постигне, искрено се грижи за просперитета на своята страна и в същото време проявява разбиране, че Русия също има свои национални интереси.

Разчитам днешните договорености да станат опорна точка не само за решаването на украинския проблем, но и за началото на възстановяването на делови и прагматични отношения между Русия и САЩ.

В заключение бих искал да добавя следното. Спомням си, че през 2022 г., по време на последните контакти с предишната администрация, се опитвах да убедя тогавашния си американски колега, че не бива да се довежда ситуацията до момент, след който могат да настъпят тежки последствия под формата на военни действия. Казах тогава директно, че това ще бъде голяма грешка.

Днес чуваме как президентът Тръмп казва: „Ако аз бях президент, нямаше да има война.“ И аз мисля, че така наистина щеше да стане. Потвърждавам това, защото като цяло с президента Тръмп изградихме много добър, делови и доверителен контакт. Имам всички основания да смятам, че, движейки се по този път, можем да стигнем – и колкото по-скоро, толкова по-добре – до приключването на конфликта в Украйна.

Благодаря ви за вниманието!