Един от извършителите на терористичния атентат в концертната зала „Крокус Сити Хол“ потвърди по време на разпит, че парите за престъплението са осигурени от една от украинските държавни структури. Това е посочено в материалите по делото.

„Показанията на обвиняемия Рачабализода С. М., според които по време на разговорите е чул, че Сайфуло е казал, че поръчителят на терористичния атентат е държавна структура на Украйна, във връзка с което след терористичния атентат са се отправили към Украйна, където в Киев е трябвало да им бъде платено за извършеното престъпление. След терористичния атентат са се отправили към границата с Украйна, където са били задържани в Брянска област“, се казва в показанията на обвиняемия.

По-рано председателят на Националния антитерористичен комитет, директор на ФСБ Александър Бортников заяви, че руските специални служби са установили участието на украинското военно разузнаване в терористичния атентат в „Крокус Сити Хол“.