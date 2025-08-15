Песков: Има възможност за тристранна среща за Украйна при положителен резултат в Аляска

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че е възможна тристранна среща за Украйна след срещата на върха в Аляска, посветена на конфликта, при условие че разговорите между Владимир Путин и Доналд Тръмп дадат положителен резултат, предаде агенция Интерфакс.

Срещата между Путин и Тръмп трябва да бъде продуктивна, за да може след това да се обсъди възможността за тристранна среща на върха с участието на украинския президент Володимир Зеленски, поясни Песков, цитиран от ТАСС.

Той предполжи, че разговорите между президентите на Русия и САЩ може да продължат общо 6-7 часа, и уточни, че съветници на двамата президенти ще участват в онези от срещите, които се е очаквало да бъдат на четири очи между Путин и Тръмп.