Тръмп лично посреща Путин в Аляска с червен килим

Президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява да се посрещне с руския лидер Владимир Путин с почести в Аляска и лично да го поздрави.

Това съобщи NBC News, позовавайки се на високопоставени източници в американската администрация.

Според тях, за руския президент ще бъде разстлан червен килим при пристигането му във военната база Елмендорф-Ричардсън. В същото време, както подчертаха източниците, точните детайли и етапи на срещата между двамата държавни глави все още се уточняват.

Тръмп вече напусна Белия дом и отпътува за Аляска, като преди да излети, той написа в профила си във Truth Social две думи:

Високи залози!