Доналд Тръмп оцени на 25% вероятността срещата му с Путин да е неуспешна



Президентът на САЩ Доналд Тръмп оцени вероятността преговорите му за Украйна с руския лидер Владимир Путин в Аляска да се провалят на 25%.

„Втората среща ще бъде много, много важна. Тази среща е подготвителна, като игра на шах. Тази среща подготвя втората среща. Но има 25% вероятност тази среща да не е успешна“, каза Тръмп Fox News Radio.

В същото време, според него, Путин отива в Аляска с намерението да сключи споразумение за прекратяване на военните действия в Украйна. „Мисля, че ще го направи. И ще разберем – ще разбера много скоро“, каза президентът на САЩ.

Тръмп добави, че ако срещата мине добре, ще се обади на европейските лидери и украинския президент Володимир Зеленски, за да организират втора тристранна среща, която може да се проведе на „различни места“, включително Аляска.

„Втората среща ще бъде много, много важна, защото там ще бъде постигнато споразумение“, каза той.

Доналд Тръмп добави, че „би било хубаво“, ако той и Путин разговарят с репортери след срещата, но ако нещата не вървят по план, той няма да проведе съвместна пресконференция с руския президент и вместо това ще се обърне към репортерите насаме, преди да се върне във Вашингтон.