Тръмп: Вашингтон има едно от най-високите нива на престъпност в света

Военните и нашата славна полиция ще освободят този град

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че нивото на престъпност във Вашингтон е едно от най-високите в света.

„Вашингтон, окръг Колумбия, има едно от най-високите нива на престъпност в света, превъзхождайки много от най-насилствените страни от третия свят. Процентът на убийства в града на 100 000 души е по-висок от този в такива известни с насилие места като Мексико Сити, Богота, Исламабад и Адис Абеба и почти десет пъти по-висок от този на Фалуджа, Ирак“, написа Тръмп в Truth Social. „Ако окръг Колумбия беше щат, той щеше да има най-високия процент на убийства от всички щати в Америка“, добави американският лидер.

Той също така посочи, че официалната статистика за броя на убийствата и насилствените престъпления във Вашингтон многократно е била занижавана.

„Окръг Колумбия е бил обсаден от бандити и убийци, но сега е отново под федерален контрол, където му е мястото. Белият дом пое контрола. Военните и нашата славна полиция ще освободят този град, ще го очистят от мръсотията му и ще го направят отново безопасен, чист, годен за живеене и красив“, написа още Тръмп.

На 11 август Тръмп обяви разполагането на войски от Националната гвардия във Вашингтон за борба с престъпността и отбеляза, че полицейските сили на града ще бъдат поставени под пряк федерален контрол.