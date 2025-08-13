Специалният представител на президента на САЩ Стив Уиткоф подкрепя идеята за военно-политически контрол на Русия над освободените от нея украински територии. Това съобщи вестник „Таймс“, позовавайки се на източник, близък до Съвета за национална сигурност на САЩ.

Според статията, въпросът е бил повдигнат по време на неотдавнашното посещение на Уиткоф в Москва. Подобно споразумение, отбелязва изданието, би позволило на Киев да избегне провеждането на национален референдум за промяна на границите, както се изисква от конституцията на страната.

В четвъртък, 7 август, помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Русия и Съединените щати са се споразумели за споразумение за среща между лидерите на двете страни Владимир Путин и Доналд Тръмп. Същия ден Путин потвърди подготовката за среща с Тръмп, посочвайки, че има взаимен интерес от двустранна среща.

Изявления за предстоящата среща бяха направени след посещението на Уиткоф в Москва на 6 август, където той беше приет от руския президент.

Според информация, публикувана в базата данни на Държавния департамент на САЩ, срещата на двамата държавни глави ще се състои в Аляска на 15 август. Последното посещение на Путин в САЩ се състоя през 2015 г.