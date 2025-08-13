Дмитрий Суслов, съветник по външната политика в Кремъл: Путин предлага на Тръмп “удобен изход от ситуацията”

Възможен е руско-американски мирен план и без ЕС

Руският президент Владимир Путин ще предложи на американския си колега Доналд Тръмп “удобен изход от ситуацията”, заяви съветникът на Кремъл по външната политика Дмитрий Суслов. Той каза, че според него Путин очаква два възможни сценария да се развият на срещата в Аляска.

Първият от тях е приемането на двустранен руско-американски план за постигане на прекратяване на огъня в Украйна и без ЕС, пише Corriere della Sera. Планът може да включва изтегляне на украинските войски от онези райони на Донбас, където те все още присъстват, плюс изтегляне на Русия от Сумска, Днепропетровска и Харковска области, като същевременно се запази фронтовата линия в останалите зони.

Вторият вариант е украинският президент Володимир Зеленски и европейските му партньори да отхвърлят това решение, а след това Тръмп напълно да спре всякаква военна помощ за Киев и дори да спре продажбата на оръжия на европейци, за да могат те да ги прехвърлят в Украйна. “Това ще ускори поражението на Украйна и пълния ѝ крах”, подчертава Суслов.

Британският вестник “Таймс” пък анализира четири възможни сценария за споразумение. Първият е прекратяване на огъня по настоящата фронтова линия, дълга около 1100 километра. Вторият е Русия да получи целия Донбас, на тогава Украйна трябва да се окаже от 1/3 територията от Донецка област, която сега защитава. Третият сценарий е Русия да получи всичките четири анексирани области Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области, което пълна загуба за Украйна. А - четвъртият включва размяна на територии - Донбас и Запорожие за Русия и черноморски излаз за Украйна през Херсонска област, но това ще затвори сухопътния коридор на Русия към Кримския полуостров.