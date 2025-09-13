Тайната операция на НАТО срещу Русия: „Eastern Sentry”: Къде ще бъдат разположени сухопътни сили?

НАТО стартира операция „Eastern Sentry“, за да засили отбраната на източния фланг на алианса, заяви в петък генералният секретар Марк Рюте. Операцията е описана в общи линии, но подробностите остават тайна, пише Newsweek.

Операция „Eastern Sentry“ за укрепване на отбраната на източния фланг на Алианса, обявена от генералния секретар Марк Рюте, е резултат от масовите, безпрецедентни нахлувания на дронове на ЕС в полското въздушно пространство.

Рюте заяви на пресконференция, че операцията ще включва широк спектър от съюзнически ресурси, както класически, така и иновативни технологии, включително елементи, предназначени за справяне с предизвикателствата, свързани с дроновете.

Той добави, че въздушната дързост на Русия става все по-честа и НАТО вече няма да толерира подобни провокации.

В петък ръководителят на НАТО обяви създаването на ново командване на Източния център за укрепване на източния фланг на алианса след серия от нарушения на съюзническото въздушно пространство от руски дронове, включително това, което алиансът определи като най-големия подобен инцидент досега.

Върховният главнокомандващ на НАТО, генерал Алексус Гринкевич, подчерта, че това е напълно нова конфигурация на отбраната, „преминаваща от отделно патрулиране на въздушното пространство и наземната отбрана към всеобхватен и интегриран подход“.

„С допълнителни ресурси НАТО ще може да запълни пропуските, да концентрира сили там, където е необходимо да се защитим в момент на конкретна заплаха, и ще има много по-добра комуникация по целия източен фланг“, каза Гринкевич.

Операция „Eastern Sentry включва разполагането на допълнителни сухопътни и въздушни сили, с участието на няколко държави, включително Холандия, Дания, Германия, Обединеното кралство и Франция.

Операцията ще защити целия източен фланг на Алианса, от Финландия до Черно море, чрез мобилност.

Полша заяви, че нарушаването на въздушното ѝ пространство в ранните часове на сряда, в което участваха повече от 20 дрона, е „умишлен акт на агресия“.

Премиерът Доналд Туск предупреди, че това е „най-близкото до открит конфликт, до което сме се доближили след Втората световна война“.

Малко подробности са разкрити за операция „Eastern Sentry“ . Известно е, че в нея ще участват два изтребителя F-16 и фрегата за противовъздушна борба от Дания, три изтребителя Rafale от Франция и четири изтребителя Eurofighter от Германия, според прессъобщение от петък на Върховния щаб на съюзническите сили в Европа (SHAPE).

В изявлението се казва, че противовъздушната отбрана ще бъде засилена, като се фокусира върху противодействието на заплахата, породена от дроновете, чрез използване на нови технологии, включително сензори и специализирано оръжие, за „откриване, проследяване и унищожаване на дронове“.

SHAPE описва „Eastern Sentry“ като „многодоменна дейност“, която ще „засили нашата позиция за защита на всички съюзници“.

НАТО заяви, че операцията „ще започне през следващите дни и ще продължи за неразкрит период от време“.

„Ето защо разполагаме с предно разположени сухопътни сили в осем държави, с принос от всеки съюзник, който подкрепя тези контингенти, и планове за разширяване на присъствието ни, ако и когато е необходимо“, каза Рюте.

Той добави още, че съюзниците в Европа и Северна Америка работят заедно всеки ден за укрепване на противовъздушната отбрана и защита на критичната подводна инфраструктура в Балтийско море.

Войници и системи за противовъздушна отбрана срещу руски дронове

Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш даде някои подробности, изброявайки предложения за подкрепа от полските партньори, като заяви, че Холандия ще разположи системи за противовъздушна отбрана, артилерия и 300 войници, Чехия ще изпрати хеликоптери и 100 войници, а Германия ще засили въздушните патрули над Полша.

Френският президент Еманюел Макрон обяви, че ще изпрати три изтребителя Rafale, за да помогне за защитата на въздушното пространство на Полша.

„Няма да се поддадем на нарастващото сплашване от страна на Русия“, каза Макрон.

❗️🇵🇱Poland closed its border with 🇧🇾Belarus at exactly midnight.



They are putting up barbed wire, erecting barricades, and not letting anyone in anymore. pic.twitter.com/BHfjbaasC2 — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 12, 2025

Полша затвори границите си с Русия и Беларус „поради съображения за национална сигурност във връзка с маневрите „Запад“, които нарече „много агресивни“.

Ще бъде ли активиран Член 5 от колективната отбрана на НАТО или не?

Варшава официално обяви инцидента с руски дрон за „акт на агресия“ срещу страната в изявление на Генералния щаб. Но това не е достатъчно, за да принуди други държави членки да я защитят.

Атаката с дронове срещу Полша не достигна прага, необходим за колективна отбрана, главно защото те не бяха заредени с експлозиви. Някои от тях обаче бяха оборудвани с шпионска техника.

За да може НАТО да се намеси по член 5, всички членове трябва да се съгласят, че наистина е имало умишлено, целенасочено „въоръжено нападение“ срещу конкретни важни бази и места в Полша. Което не се е случило.