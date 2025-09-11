GPT-5 прави огромни фактологични грешки

Поредица от неточности месец след пускането на новата версия

Моделът уверено си измисля неща

Мина малко повече от месец, откакто OpenAI пусна дългоочаквания си голям езиков модел GPT-5. За това време неговите проблеми изглежда стават все по-видими.

От експертите по изкуствен интелект в Walter Bradley Center for Artificial Intelligence към Discovery Institute и раздразнени потребители в r/ChatGPTPro в Reddit, до самия изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман - има достатъчно доказателства, че GPT-5 не надгражда особено много предходния модел.

Един от основните проблеми на изкуствения интелект, дори изглежда се е задълбочил. Става дума за тъй наречените „халюцинации“ - термин, с който се описва явлението, при което моделът уверено измисля неща. Макар проблемът да не е уникален за ChatGPT, последната версия на OpenAI изглежда има особено силен уклон към подобни измислици - в противоречие с твърдението на компанията, че GPT-5 халюцинира по-малко от предишните версии. В скорошна публикация в блога на OpenAI, посветена на халюцинациите, компанията отново твърди, че GPT-5 произвежда „значително по-малко“ такива грешки, и се опита да обясни как и защо се появяват.

„Халюцинациите се запазват отчасти защото настоящите методи за оценка задават грешни стимули," гласи публикацията от 5 септември. „Макар оценките сами по себе си да не причиняват директно халюцинации, повечето от тях измерват представянето на модела по начин, който насърчава отгатване, вместо честност относно несигурността.“

Преведено: езиковите модели халюцинират, защото са тренирани да дават правилен отговор, дори ако трябва да налучкват. Някои модели, като Claude на Anthropic, са „обучени“ да признават, когато не знаят отговора, но моделите на OpenAI не са - и затова често „залагат“ на грешни догадки. Потребителят в Reddit дава пример с масивни грешки, когато попитал GPT-5 за брутния вътрешен продукт (БВП) на различни държави - и получил числа „буквално двойно по-големи“ от реалните.

Например, Полша била посочена с БВП от над два трилиона долара, докато според Международния валутен фонд реалната стойност е около 979 милиарда долара. Вероятно халюцинацията се дължи на неотдавнашни изказвания на полския президент, че икономиката (а не БВП-то) на страната е преминала границата от един трилион.

Журналисти от Futurism повторили експеримента и провалът се затвърдил. GPT-5 далеч не е толкова интелигентен, колкото кандидат за докторантура - или поне такъв, който реално има шанс да завърши.

