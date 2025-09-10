За първи път в световен мащаб децата с наднормено тегло са повече от тези с поднормено тегло, което се дължи отчасти на широкия достъп до нездравословна храна, се посочва в нов доклад на Организацията на обединените нации.

Докато делът на децата в училищна възраст и тийнейджърите с поднормено тегло е спаднал от началото на века – от 13% на 9,2% – процентът на затлъстяването е нараснал от 3% на 9,4%, според УНИЦЕФ, Детския фонд на ООН.

Единствените региони, в които децата все още са по-склонни да бъдат с поднормено тегло, отколкото с наднормено, са Субсахарска Африка и Южна Азия.

Това означава, че през 2025 г. около 188 милиона деца на възраст от 5 до 19 години по света ще бъдат с наднормено тегло, което ги излага на риск от сериозни здравни усложнения, предупреждава докладът. Около 184 милиона деца са с поднормено тегло.

„Когато говорим за недохранване, вече не говорим само за деца с поднормено тегло“, заяви в изявление Катрин Ръсел, изпълнителен директор на УНИЦЕФ.

Тя добави, че затлъстяването е „растяща загриженост“ за здравето и развитието на децата.

В Западна Европа около 25% от децата в училищна възраст и тийнейджърите са с наднормено тегло, което е приблизително същото ниво като преди две десетилетия, показва докладът.

УНИЦЕФ заяви, че ултрапреработените храни са основният виновник за нарастващата затлъстяване при децата в световен мащаб. Тези храни – като чипсове, подсладени зърнени закуски и замразени пици – обикновено съдържат много захар, рафинирано нишесте, сол, нездравословни мазнини и изкуствени оцветители и аромати.

Те са свързани със затлъстяване, високо кръвно налягане, сърдечни заболявания и преждевременна смърт.

В няколко страни ултрапреработените храни съставляват повече от половината от дневния калориен прием на децата, а някои страни са предприели мерки за ограничаване на рекламата им и за намаляване на привлекателността им за децата.

Докладът на УНИЦЕФ цитира глобално проучване сред 64 000 млади хора, проведено миналата година, според което 75 % от анкетираните са видели наскоро реклами на захарни напитки, снаксове и бързо хранене, а 60 % са заявили, че рекламите ги карат да искат да ядат тези нездравословни храни.

„Свръхпреработените храни все повече заместват плодовете, зеленчуците и протеините в момент, когато храненето играе решаваща роля за растежа, когнитивното развитие и психичното здраве на децата“, каза Ръсел.

Доминирането на ултрапреработените храни е създало картина на две крайности, се казва в доклада.

В страните с по-ниски доходи много бебета и малки деца са толкова недохранени, че страдат от изтощение и забавяне в растежа, което може да има необратими последствия за тяхното развитие – и в същото време милиони по-големи деца и юноши са с наднормено тегло или затлъстяване.

„В много страни наблюдаваме двойното бреме на недохранването – забавяне в растежа и затлъстяване“, каза Ръсел. „Това изисква целенасочени интервенции“.

Агенцията призова правителствата да предприемат мерки за подобряване на храненето на децата, включително ограничения и етикетиране на хранителните продукти, забрана на продажбата на некачествена храна в училищата и социални програми, които да улеснят семействата с по-ниски доходи да купуват здравословни храни.