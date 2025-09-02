900 станаха жертвите на труса в Афганистан

Загубилите живота си в земетресението в Източен Афганистан са вече над 900, а над 3 000 са ранените, съобщиха спасителните екипи, цитирани от Асошиейтед прес.

Трусът с магнитуд 6 разтърси страната в неделя, 31 август, късно вечерта и разруши цели села, а много хора се оказаха затрупани под развалините на домовете им.

Говорител на Националната служба за управление на кризите, причинени от бедствия в Афганистан, съобщи, че броят на жертвите вероятно все още ще нараства и бройката на жертвите не е окончателна.

От ведомството казаха, че трусът е предизвикал свлачища в някои райони, при което цели пътища са били блокирани.

