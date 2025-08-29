26 държавни лидери се събират на военния парад в Пекин

Владимир Путин и Ким Чен Ун пристигат в Китай за честванията

На площад Тянанмън представят най-новото военно оборудване

Двадесет и шест чуждестранни лидери ще участват в събития по случай 80-годишнината от победата във Войната за съпротива срещу японската агресия и Втората световна война, съобщава Централната китайска телевизия.

Списъкът с поканените лидери включва руският президент Владимир Путин, севернокорейският лидер Ким Чен Ун, президентът на Иран Масуд Пезешкиан, президентът на Беларус Александър Лукашенко, президентът на Сърбия Александър Вучич, министър-председателят на Словакия Роберт Фицо, президентът на Куба Мигел Диас-Канел; както и държавните глави на Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Туркменистан, Азербайджан и други.

На 3 септември на площад Тянанмън в Пекин ще се проведе военен парад в чест на 80-годишнината от победата в Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия и Втората световна война. Ще бъде представено най-новото военно оборудване на Китай.

В навечерието на посещението си в Китай Путин даде интервю за местни медии. Кремъл очаква то да бъде публикувано в събота вечер. Путин ще замине за четиридневно посещение в Китай в края на седмицата. Освен церемониалните събития, той ще присъства на срещата на върха на ШОС, която ще се проведе от 31 август до 1 септември в Тиендзин. След завършване на програмата в Китай, Путин ще отлети за Владивосток, където ще вземе участие в пленарната сесия на Източния икономически форум. Севернокорейският лидер за последно посети Китай през януари 2019 г. за разговори с президента Си Дзинпин, припомня АФП.