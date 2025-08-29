Тръмп отменя пакета за чуждестранна помощ

Ню Йорк: Тръмп е готов да отмени пакета от 5 милиарда долара за чуждестранна помощ

“Президентът Тръмп е на път да отмени близо 5 милиарда долара одобрена от Конгреса чуждестранна помощ и мироопазващи операции”, се казва в изданието.

Според NYP, Белият дом планира да използва законодателен трик, който не е бил използван от 48 години: президентът подава искане до Конгреса за отмяна на разходите възможно най-близо до края на фискалната година. След това средствата изтичат, преди законодателният орган да може да вземе решение по искането.

Отбелязва се, че посочените пет милиарда включват разходи за помощ чрез Агенцията на САЩ за международно развитие (USAID ), както и разходи за мироопазващи дейности и вноски в международни организации.

В началото на февруари Илон Мъск, американският предприемач и тогавашен ръководител на Департамента за ефективност на правителството (DOGE), обяви, че Тръмп се е съгласил да закрие USAID. Милиардерът нарече агенцията “престъпна организация”, която “трябва да умре” и “гнездо на змия от радикални леви марксисти, които мразят Америка”.

Самият Тръмп многократно е критикувал тази структура, обвинявайки я в прахосване на парите на американските данъкоплатци за проекти, които не отговарят на интересите на Съединените щати, както и в кражба на милиарди долари от държавния бюджет, за да плаща на медиите. Веднага след встъпването си в длъжност той стартира процес на преглед на чуждестранната помощ. Съобщава се, че Белият дом възнамерява да слее USAID с Държавния департамент. В същото време, както пишат медиите, агенцията ще продължи да действа като структура, отговорна за хуманитарната помощ.