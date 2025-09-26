САЩ одобриха продажба на ракети на Германия на стойност 1,23 милиарда долара

Тя също така „ще подкрепи външнополитическите цели и целите за национална сигурност на Съединените щати

Държавният департамент на САЩ е одобрил потенциална продажба на модерни ракети въздух-въздух AIM-120D-3 със среден обсег на Германия за приблизително 1,23 млрд. долара, съобщи Пентагонът, цитиран от Reuters.

„Предложената продажба ще подобри способността на Германия да отговори на настоящи и бъдещи заплахи, като предостави увеличен въздушен капацитет за германската програма F-35 и подкрепи германските и общите изисквания на НАТО за планиране, обучение и операции“, заяви Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността на САЩ (DSCA).

Тя също така „ще подкрепи външнополитическите цели и целите за национална сигурност на Съединените щати, като подобри сигурността на съюзник от НАТО, който е сила за политическа стабилност и икономически прогрес в Европа“, каза DSCA.

Държавният департамент одобри възможната продажба на ракетите на Германия, а DSCA предостави необходимото уведомление на Конгреса на САЩ, който все още трябва да одобри сделката.