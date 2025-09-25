Китайски експерти по дронове са работили с руски производител на оръжие, подложен на санкции

Китай отрича да е предоставил смъртоносни оръжия на страните в конфликта

Китайски експерти по дронове са отлетели за Русия, за да проведат техническа разработка на военни дронове в държавен производител на оръжие, който е подложен на западни санкции, според двама европейски служители по сигурността и документи, видяни от Reuters.

Китайските експерти са посетили производителя на оръжие IEMZ Kupol повече от шест пъти от второто тримесечие на миналата година. През това време Kupol е получил и пратки с китайски дронове за атака и наблюдение чрез руски посредник, според документите и двамата служители.

През септември миналата година Reuters документира, че Kupol е разработил нов дрон, Garpiya-3, в Китай с помощта на местни специалисти. Сега информационната агенция е първата, която съобщава конкретни подробности за широкото участие на китайски експерти в тестове и технологична работа по дронове за военни цели в Русия.

Служителите, които поискаха нито те, нито тяхната организация да бъдат идентифицирани поради чувствителността на информацията, заявиха, че сътрудничеството предполага задълбочаване на отношенията между Kupol и китайски компании в разработването на дронове, които се оказаха от критично значение за войната на Русия в Украйна.

Китайското външно министерство заяви, че не е знаело за сътрудничеството.

„Китай винаги е поддържал обективна и справедлива позиция по въпроса за кризата в Украйна, никога не е предоставял смъртоносни оръжия на никоя от страните в конфликта и строго контролира стоките с двойна употреба, включително износа на дронове“, се казва в изявление на министерството.

Документите, включително търговски фактури и банкови извлечения, показват, че Kupol е получило миналата година повече от дузина еднопосочни дронове за атака, произведени от Sichuan AEE, китайски производител на дронове.

Дроновете са били доставени от руската компания за отбранителни доставки TSK Vektor, която е под санкции от САЩ и ЕС, според официални лица и документи.

Правителствата на САЩ и Европа многократно са изразявали загриженост относно китайските компании, които доставят оръжие на руски производители, и са наложили санкции на някои от тях.

Reuters съобщи през юли, че Kupol произвежда хиляди еднопосочни атакуващи дронове Garpiya, използвайки китайски части, включително двигатели. Garpiyas – които са моделирани по иранския дрон Shahed – могат да летят стотици километри до предварително програмирани цели, преди да се гмурнат от небето и да експлодират при удара. Киев заяви, че около 500 от тях се използват всеки месец в Украйна.

Двамата европейски служители заявиха, че доставките на малки количества китайски атакуващи дронове и присъствието на китайски експерти може да са признак за интереса на „Купол“ към разширяване на производството с нови модели дронове.

Самуел Бендет, старши научен сътрудник в Центъра за нова американска сигурност, мозъчен тръст със седалище във Вашингтон, заяви, че Китай е станал жизненоважна част от военната верига за доставки на Русия.

Писмо от TSK Vektor до Kupol, прегледано от Ройтерс, показа, че през второто тримесечие на 2024 г. компанията за доставки е фактурирала на производителя на оръжия повече от половин дузина дрони, произведени от AEE. Европейските източници поискаха да не се разкриват подробностите от писмото, както и другите документи, показани на агенцията, включително датите им.

Корпоративен документ на AEE, подробно описващ доставките до TSK Vektor, видян от Ройтерс, потвърждава доставката на еднопосочните атакуващи дронове A140 и A900. В него са изброени и повече от половин дузина други дронове – A60, A100 и A200 – които предстои да бъдат доставени.

Докладите на Kupol, видяни от Reuters, описват летателни тестове на дроните A60, A100 и A200 на военния тестови полигон Чебаркул в региона Челябинск в Русия през последното тримесечие на 2024 г.

Група китайски експерти посетиха съоръженията на „Купол“ в град Ижевск, за да сглобят дроновете и да обучат персонала на „Купол“ как да ги използва, се посочва в документ на „Купол“. След това експертите посетиха Чебаркул, се добавя в документа. Резервациите на самолетни билети, видяни от Ройтерс, показват, че китайските експерти трябваше да отлетят от Челябинск на следващия ден след тестовете.

В писмото и докладите за полетите китайските експерти са описани като служители на руската компания за доставки TSK Vektor. Европейските служители обаче заявиха, че според тях тези лица са служители на AEE.

Впоследствие AEE е фактурирала на TSK Vektor повече от 5 милиона юана (700 000 долара) за няколко A200, оборудвани с анти-заглушително оборудване, както и други стоки през второто тримесечие на 2025 г., според фактура и извлечение от сметка, прегледани от Ройтерс.

В друга връзка на Kupol с китайски производител на дронове, доклад за летателни изпитания, одобрен от руския производител на оръжие и TSK Vektor, оцени представянето на дрон HW52V, произведен от китайската фирма Hunan Haotianyi, през третото тримесечие на миналата година.

HW52V е дрон с вертикално излитане и кацане (VTOL), който може да се използва за военни цели за разузнаване, наблюдение и рекогносциране, както и като ударна дрон, заявиха европейски служители по сигурността.

Европейските служители по сигурността заявиха, че според тях китайските граждани са били служители на Hunan Haotianyi, тъй като няколко от експертите, посетили Kupol по този повод – и по време на други пътувания през 2024 и 2025 г. – са придружавали главния изпълнителен директор на Hunan Haotianyi по време на посещението му в Русия. Reuters не можа да потвърди, че те са били служители на Hunan Haotianyi.

Целта на посещението на експертите през третото тримесечие, според документа, е била да адаптират нов китайски компютър за управление на полета и нов двигател за Garpiya.

Няколко други писма между Vektor и Kupol описват над половин дузина едноседмични посещения на китайски и руски експерти през 2024 и 2025 г. Групите, според писмата, ще работят по компютър за управление на полета.