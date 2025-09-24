Учени откриха мозъчна система, която възстановява тялото по време на сън

Когато спим, тялото отделя „растежен хормон“, който изгражда и възстановява мускулите и костите – но подробностите за това как и защо се случва това са били загадка досега.

Чрез подробен анализ на мозъчните вериги при мишки, изследователи, ръководени от екип от Калифорнийския университет в Бъркли (UC Berkeley), са открили специални механизми и обратни връзки, които регулират отделянето на растежен хормон докато спим, пише Science Alert.

Откритията могат да ни помогнат да лекуваме по-ефективно състояния, свързани с проблеми със съня, включително диабет тип 2 и болестта на Алцхаймер. Разбирането на съня е ключът към разбирането на цяла поредица от аспекти на нашето здраве.

„Хората знаят, че освобождаването на растежен хормон е тясно свързано със съня, но само чрез вземане на кръв и проверка на нивата на растежен хормон по време на сън“, казва неврологът Xinlu Ding от UC Berkeley. „Всъщност ние директно записваме невронната активност при мишки, за да видим какво се случва. Предоставяме основна верига, върху която да се работи в бъдеще, за да се разработят различни лечения.“

Директно записаната невронна активност, регистрирана по време на множество цикли на сън-будност при мишките, разкри, че растежният хормон се освобождава по различни начини по време на REM (бързо движение на очите) сън и не-REM сън.

Докато растежният хормон се увеличаваше и в двете фази, невроните, които стимулират и инхибират неговото производство, променяха своето влияние. Имаше и обратна връзка, включваща неврони в locus coeruleus, част от мозъка, свързана с бодърстването.

„Това предполага, че сънят и растежният хормон образуват строго балансирана система“, казва неврологът Даниел Силвърман. „Твърде малко сън намалява освобождаването на растежен хормон, а твърде много растежен хормон от своя страна може да подтикне мозъка към бодърстване. Сънят стимулира освобождаването на растежен хормон, а растежният хормон регулира състоянието на бодърстване, и този баланс е от съществено значение за растежа, възстановяването и метаболитното здраве.“

Освен основната си функция – стимулиране на растежа – растежният хормон управлява начина, по който глюкозата и мазнините се преработват в организма. Без необходимото количество от хормона, поради липса на сън, рискът от затлъстяване, диабет и сърдечно-съдови заболявания може да се увеличи. Това добавя още един начин, по който новите открития могат да бъдат свързани с доброто здраве.

Освен това, locus coeruleus също играе роля в управлението на бдителността на мозъка, докато сме будни. Възможно е механизмите, разкрити тук, да влияят на когнитивните функции през деня.

Необходими са много повече изследвания, за да се определи всичко това със сигурност, и макар да има основателни причини да се смята, че човешкият мозък и мозъкът на мишките функционират по същия начин в тези области, това все още трябва да бъде доказано. В крайна сметка обаче, това може да доведе до нови лечения за лошия сън, с който толкова много от нас се борят.

„Разбирането на невронната верига за освобождаване на растежен хормон може в крайна сметка да доведе до нови хормонални терапии за подобряване на качеството на съня или възстановяване на нормалния баланс на растежния хормон“, казва Силвърман.