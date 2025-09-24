На фона на напрежението със САЩ, Венецуела разположи изтребители Су-30МК2 с ракети Х-31

На фона на нарастващото напрежение със Съединените щати, Венецуела разположи руски изтребители Су-30МК2, въоръжени с противокорабни ракети Х-31, срещу американска ударна група самолетоносачи, водена от самолетоносача клас „Нимиц“, пише Military Watch Magazine (MWM).

Изданието пише още, че Каракас реагира на нарастващото американско присъствие в Карибите. Су-30МК2 е изтребител с най-голям обсег в Западното полукълбо, извън САЩ и Канада. А противокорабните ракети Х-31А са най-ефективните в региона. Скоростта им е толкова висока, че затрудняват системите за противовъздушна отбрана да ги прехванат.

Венецуелските военновъздушни сили разположиха изтребители Су-30МК2, оборудвани с противокорабни ракети Х-31, като част от учението Sovereign Caribbean 200 на остров Ла Орчила, в което бяха разгърнати комбинирани въздушни, морски и сухопътни елементи в значителна демонстрация на сила. Учението включваше над 2500 души персонал, 12 военноморски кораба, 22 самолета и 20 кораба и беше проведено в отговор на значителното струпване на сили на Съединените щати в региона. Това струпване включваше разполагането на множество разрушители, над 4000 морски пехотинци, суперносач с ядрен двигател клас „Нимиц“, десантния кораб USS Iwo Jima , ядрена подводница и ескадрили изтребители F-35 от ВВС и ВМС. Съединените щати също така обявиха висока награда за главата на венецуелския президент Николас Мадуро и многократно ясно заявяваха намерението си да свалят администрацията му от власт. Венецуелските медии подчертават, че ученията „Sovereign Caribbean“ са предназначени да демонстрират интегрирано командване на военноморски и въздушни средства в оспорвана среда.

Су-30МК2 е изтребител с най-голям обсег в Северна и Южна Америка и носи по-голям радар от всеки друг изтребител на двата континента, като същевременно запазва висока ракетна товароносимост, сравнима с тази на F-15 на американските военновъздушни сили. Разработен е, за да отговори на изискванията на ВМС на Китайската народноосвободителна армия в началото на 2000-те години, въпреки че авиониката на изтребителя все повече се счита за остаряла, той е добре оптимизиран за морски ударни роли. Х-31А се счита за най-способния клас противокорабни ракети, използвани в Северна и Южна Америка извън въоръжените сили на САЩ, и съчетава висока маневреност със скорост над Мах 3, което го прави изключително труден за прихващане. Всеки носи бойна глава от приблизително 100 килограма, като способността на всеки изтребител Су-30МК2 да носи от четири до шест ракети позволява на полет от осем самолета да неутрализира цялата флотилия на ВМС на САЩ, ако по-голямата част от ракетите им поразят целите им. Въпреки това, Х-31 е ограничен от сравнително краткия си обсег от 110 километра, което означава, че изтребителите Су-30 ще трябва да летят сравнително близо до целите си, за да могат да ги атакуват.