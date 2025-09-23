„Хамас” към Тръмп: Никога не сме били пречка за постигането на споразумение за Газа

Още по темата: „Хамас” приема предложеното споразумение за прекратяване на огъня с Израел и освобождаване на заложниците 18.08.2025 20:22

В отговор на изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп, в които той твърди, че движението отхвърля предложенията за прекратяване на огъня в Газа, съобщава Reuters.

„Хамас” никога не е бил пречка за постигането на споразумение за прекратяване на огъня в ивицата Газа. Напротив, той е показал цялата необходима гъвкавост и позитивност. Администрацията на САЩ, медиаторите и целият свят знаят, че военнопрестъпникът Нетаняху е единствената пречка за всички усилия за постигане на споразумение, се казва в позиция на „Хамас”.

„Терористът Нетаняху се оттегли от споразумението, постигнато миналия януари, и напълно пренебрегна предложението на Уиткоф, което движението вече беше одобрило, преди да извърши гнусното си престъпление - да бомбардира срещата на делегацията на движението в Доха, докато обсъждаше последното предложение на президента Тръмп. Призоваваме администрацията на САЩ да застане на страната на ценностите на справедливостта и да играе положителна роля, като принуди терористичното окупационно правителство да спре престъпленията си на геноцид, етническо прочистване и насилствено разселване срещу нашия палестински народ и да оттегли политическото и военно прикритие за тази брутална война.”