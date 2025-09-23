Палеонтолози в Перу откриха фосил на делфин на 12 милиона години

Пустините в Перу се считат за богато гробище на древни морски видове

Палеонтолози в Перу представиха в сряда вкаменения скелет на древно същество, подобно на делфин, на възраст между 8 и 12 милиона години, съобщава Reuters.

Останките бяха открити през юли в пустинята Окукахе в Перу, район на юг от столицата Лима, който някога е бил част от Тихия океан.

Палеонтологът Марио Урбина, който участва в откритието, нарече древния обект „страхотен хотел“, обяснявайки, че крайбрежните планини са създавали бариера срещу силните течения, което го е превръщало в идеално, спокойно място за размножаване на морски животни. Регионът е бил море в продължение на приблизително 45 милиона години.

#TL2 | Paleontólogos presentaron en #Perú el fósil de Lomacetus, una especie poco estudiada de delfín marino que habitó hace 12 millones de años. 🐬🦴



El esqueleto de 3.5 metros fue hallado casi intacto en el desierto de Ocucaje, al sur de Lima.



Vía: AFP. #Internacionales pic.twitter.com/GSfjZbHxaA — Teledos (@teledos_tcs) September 17, 2025

Изследователи от държавния Институт по геология, минно дело и металургия (INGEMET) в Перу отбелязаха, че откритието им помага да разберат географията на миналото и как се е променило крайбрежието през хилядолетията.

Пустините в Перу се считат за богато гробище на древни морски видове, като по-рано тази година беше открита 9-милионна фосилна на голям бял акула.

Праисторически останки са открити и в други части на Перу, в региони, отдалечени от брега. През април 2024 г. експерти представиха фосилизирания череп на най-големия известен речен делфин, който е обитавал днешната Амазонка преди около 16 милиона години.