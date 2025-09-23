Турция планира да закупи стотици самолети Boeing и изтребители Lockheed Martin

Турция разгневи администрацията на Тръмп през 2019 г.

Турският президент Тайип Ердоган планира да закупи стотици самолети Boeing и Lockheed Martin, като същевременно търси сделки за местно производство на стойност над 10 милиарда долара, съобщи Bloomberg News, позовавайки се на запознати с въпроса.

Сделките подлежат на одобрение от президента на САЩ Доналд Тръмп, се добавя в доклада.

Развитието идва преди планираната среща между Доналд Тръмп и Ердоган в Белия дом на 25 септември.

Тръмп очаква на срещата да бъдат сключени търговски и военни споразумения, включително мащабната покупка на самолети Boeing, важна сделка за F-16 и продължаване на преговорите с Турция за F-35.

Ердоган потвърди в понеделник, че Турция ще преговаря за придобиването на изтребители F-35 по време на срещата си с президента на САЩ.

Турция разгневи администрацията на Тръмп през 2019 г., като закупи руски противоракетни системи С-400, което накара Вашингтон да отмени планираната продажба на изтребители F-35 и да извади Анкара от съвместната производствена линия на програмата.

Впоследствие Турция се съгласи на сделка за закупуване на изтребители F-16.