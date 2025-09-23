Групата по гръцки въпроси в Конгреса се обяви срещу продажбата на F-35 на Турция

Те заявиха, че Турция е била основателно отстранена от програмата през 2019 г.

Двупартийното ръководство на Конгресната група по гръцки въпроси предупреди американската администрация в понеделник за последиците от евентуална продажба на изтребители F-35 на Турция, преди срещата на американския президент с турския му колега в четвъртък, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Представителите Гюс Билиракис, Крис Папас, Никол Малиотакис и Дина Титус (демократ) заявиха, че всяка продажба на F-35 би създала лош прецедент, като същевременно отбелязаха, че политиката на турския президент за нарушаване на американското законодателство чрез поддържане на руски ракетни системи не трябва да бъде възнаграждавана.

„Поддържането на санкциите по CAATSA не е само въпрос на спазване на закона, но и необходима стъпка за защита на американските отбранителни активи и потвърждаване на ангажимента на САЩ към отчетност и върховенство на закона в международните отношения“, заявиха американските законодатели в съвместното си изявление. „Награждаването на правителството на Ердоган без съществени промени в поведението би създало опасен прецедент и би отслабило доверието във външната политика на САЩ. Съединените щати трябва да бъдат твърдо настроени да защитават своите закони, своите съюзи и международния ред.“

Те заявиха, че Турция е била основателно отстранена от програмата през 2019 г. след придобиването на руските противоракетни отбранителни системи С-400, което е явно нарушение на американското законодателство съгласно Закона за противодействие на противниците на Америка чрез санкции (CAATSA).

„Решението на президента Ердоган да продължи военното сътрудничество с Руската федерация, въпреки задълженията на Турция към НАТО, пряко подкопава сигурността на американските отбранителни технологии и представлява заплаха за стратегическата цялост на съюзническото отбранително сътрудничество“, продължиха те, добавяйки, че продължаващото притежаване на системата С-400, докато се търси достъп до изтребители F-35, „рискува да изложи чувствителни военни способности на САЩ на руското разузнаване, да подкопае доверието на съюзниците и да застраши разработването на военни платформи от следващо поколение“.

Отвъд правните аспекти, законодателите посочиха авторитаризма на правителството на Реджеп Тайип Ердоган, отбелязвайки, че то „последователно демонстрира пренебрежение към международните норми и демократичните принципи – от репресии срещу свободата на печата и политическото несъгласие до агресивни военни действия в регионите, които предизвикаха международно осъждане“.