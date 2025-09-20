Древно пристанище от времето на Клеопатра е открито в Египет

Тунелът е бил частично потопен и наводнен от морска вода

По време на търсенето на изгубената гробница на египетската кралица, изследователката от National Geographic Катлийн Мартинес откри потъналата местност близо до руините на Тапосирис Магна.

В продължение на две десетилетия изследователката от National Geographic Катлийн Мартинес, аутсайдер в света на археологията, е търсила гробницата на кралица Клеопатра в скрити подземни обекти, които другите са пренебрегнали.

Много археолози смятат, че Клеопатра, последната фараонка на Египет и владетелка от династията на Птолемеите, е умряла и е погребана близо до кралския дворец в Александрия, където е родена и управлявала. Мартинес, криминален адвокат от Доминиканската република, превърнал се в археолог, събира парченцата от миналото на Клеопатра като местопрестъпление, което трябва да бъде разгадано. Търсенето й я отвежда в Тапосирис Магна, пренебрегнат храм на около 30 мили западно от Александрия, в египетския крайбрежен град Борг Ел Араб.

Сега, на мили от брега на Тапосирис Магна, нейният екип е открил нещо, което Мартинес смята, че може да е решаваща следа в 2000-годишната загадка: потънал пристанищен град в дълбините на Средиземно море. Откритието, обявено в четвъртък от египетското министерство на туризма и антиките, предполага, че Тапосирис Магна е бил не само важен религиозен център, но и морски търговски център, много по-голям, отколкото някой е предполагал досега.

„Това прави храма наистина важен“, казва Мартинес, добавяйки, че „е имал всички условия, за да бъде избран за погребението на Клеопатра и Марк Антоний“, римският политик, когото тя е обичала и с когото е воювала.

През 2022 г. Мартинес и нейният екип от египетски и доминикански археолози обявиха откриването на съкровище от артефакти и структури в руините на Тапосирис Магна, датиращи от времето на Клеопатра, както и тунел с дължина 4300 фута, водещ направо към морето.

Катлийн Мартинес, доминикански адвокат и археолог, търси гробницата на Клеопатра от 2005 г. В района на Тапосирис Магна тя направи най-новото си откритие на древно подводно пристанище.

Вътре в Тапосирис Магна Катлийн Мартинес показва на Робърт Балард мястото, където е открила фундаментните плочи в ъглите на храма на Изида.

Намиращ се на около 40 фута под земята, тунелът е бил частично потопен и наводнен от морска вода. Вътре са намерени керамични съдове и глинени съдове от времето на Птолемеите. Взето заедно с най-новото откритие в открито море, Мартинес казва, че това предполага, че „пристанището е било активно по времето на Клеопатра и преди това, в началото на династията“.

За да изследва това неочаквано пресичане на сушата и морето, Мартинес потърси помощта на морския археолог и изследовател на National Geographic Боб Балард, който е известен с откритието на Титаник. По време на операцията в дълбоките води те се натъкват на големи и безспорно изкуствени подводни структури, включително силно полиран под.

„Това е един от онези моменти, в които се чувстваш толкова жив“, каза Мартинес, плавайки на сал в морето, в сцена, заснета за предстоящия документален филм Cleopatra’s Final Secret. „След 2000 години никой не е бил там“, каза Мартинес на екипа си на сушата. „Ние сме първите.“

Необикновен живот – и мистериозна смърт

Родена през 69 г. пр.н.е., кралица Клеопатра VII се възкачва на трона на 18 години. Тя е последната владетелка от Птолемейската династия, най-дълго управляващата династия в древната египетска история, която идва на власт през 305 г. пр.н.е., след като Александър Велики завладява Египет. Тя е „необикновена жена“, която плаши дори и влиятелните мъже, казва Мартинес.

„Римляните очерняха Клеопатра, особено заради връзката й с Юлий Цезар. Те я описваха като „опасна, екзотична съблазнителка, която отклоняваше уважавани римски държавници от отговорностите им към републиката“, казва Сара Е. Коул, асоцииран куратор на антики в музея „Дж. Пол Гети“, която не е част от изследователския екип на Taposiris Magna. „И западните историци и художници много добре се възползваха от това.“

За Мартинес животът на Клеопатра е урок за яростното неподчинение на половите роли на нейната епоха.