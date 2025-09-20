Трима души починаха в Австралия след срив на мрежата на мобилен оператор

Трима души починаха в Австралия, след като не успели да получат спешна медицинска помощ заради срив в мрежата на мобилния оператор "Оптус" (Optus), съобщи Франс прес.

Повредата, станала в четвъртък вечерта, засегна три от шестта австралийски щата и продължи 10 часа.

В резултат са починали бебе на 6 седмици и 68-годишна жена в Южна Австралия. За смъртен случай бе съобщено и в съседния щат Западна Австралия.

"Оптус" и всички доставчици на телекомуникационни услуги са длъжни съгласно австралийското законодателство да гарантират обажданията до службите за спешна помощ", напомни министърката на комуникациите Аника Уелс, предаде БТА. Тя обвини мобилния оператор, че е допринесъл за смъртните случаи.

Регулаторните са започнали разследване, като "Оптус" е заплашена от глоба и други правни наказания.

Компанията бе глобена с 12 милиона австралийски долара (6,7 милиона евро) след спиране на интернет и прекъсване на мобилните комуникации за период от 12 часа през 2023 г., припомня АФП.